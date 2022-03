Amazon Prime Video: come vedere gratis Real Madrid Paris Saint-Germain

Continuano i match della UEFA Champions League, ma solo una squadra sarà campione d'Europa. Questa sera potremo assistere alla partita tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Non vediamo l'ora di vedere chi delle due vincerà. Ma per farlo dobbiamo essere abbonati ad Amazon Prime Video. Infatti, questa e la prossima partita, Juventus Vs Villarreal, saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su questa piattaforma gestita dal colosso dello shopping online.

Se ancora non sei iscritto, non devi preoccuparti. In questo articolo ti spiegheremo come puoi vedere Real Madrid Vs Paris Saint-Germain gratis su Amazon Prime Video. Hai capito bene, potrai assistere a questa e alla prossima partita in programma senza spendere un centesimo. Allora cosa stai aspettando? Continua a leggere e vedrai come oggi cambierai la tua vita e gratuitamente potrai goderti le prodezze dei campioni di calcio in questo torneo spettacolare.

Amazon Prime Video: provalo per 30 giorni gratis

Ebbene sì, Amazon Prime Video mette a disposizione di qualsiasi nuovo utente una prova gratuita di 30 giorni durante i quali avrà accesso a tutti i contenuti della piattaforma. Film, serie TV, show e documentari sono una delle carte vincenti che questa piattaforma di streaming on demand sa giocarsi bene.

Nondimeno, da quest'anno sono inclusi anche i match della UEFA Champions League su Amazon Prime Video. Una novità incredibile che ha emozionato gli appassionati di questo sport.

Tra l'altro, da questa sera, live dalle ore 20:00, durante lo streaming della partita tra Real Madrid Vs Paris Saint-Germain debutterà anche la funzione X-Ray di Amazon Prime Video. Ciò vuol dire che in tempo reale e senza interrompere il flusso della diretta avremo accesso a tantissime informazioni sulla partita. Questa è una delle funzionalità più apprezzate dagli abbonati perché rende possibile, durante la visione di un film o di una serie TV, ottenere informazioni, ad esempio, sugli attori presenti nella scena.

Comunque, se non hai ancora attivato un abbonamento a questo servizio visita il link diretto per iscriverti ad Amazon Prime Video e attiva la prova gratis per 30 giorni. Non solo avrai accesso a tutti i contenuti presenti a catalogo sulla piattaforma, ma beneficerai di tutti i vantaggi Prime applicabili sugli acquisti che farai attraverso lo store di Amazon. Non perdere questa opportunità che ti darà diritto di vedere anche Juventus Vs Villarreal il 16 marzo 2022.