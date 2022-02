Amazon Prime Video gratis: ecco le partite di Champions League

Amazon Prime Video è la piattaforma di streaming on demand di libero accesso per tutti i clienti abbonati al servizio Prime del colosso dello shopping online. Tutti coloro che si sono iscritti hanno diritto a un programma di vantaggi davvero esclusivo. Tra questi c'è anche la possibilità di vedere le partite della UEFA Champions League e tantissimi film, serie TV e show originali. Scopriamo insieme come puoi avere tutto questo gratis.

Amazon Prime Video: attiva la prova gratuita per 30 giorni

Perché spendere soldi per vedere ciò che ami quando puoi farlo senza spendere un centesimo. Infatti, grazie all'incredibile iniziativa di Amazon potrai provare gratis Prime Video e tutti i suoi contenuti per 30 giorni.

Con Amazon Prime Video potrai guardare film, serie TV e programmi TV famosi, ma soprattutto la UEFA Champions League con una qualità davvero impareggiabile. Inoltre, avrai diritto alla spedizione illimitata in 1 un giorno su 2 milioni di prodotti senza costi aggiuntivi e in 2-3 giorni su altri milioni.

Champions League gratis per 30 giorni

Approfitta di questo imperdibile vantaggio e scegli anche tu di provare Amazon Prime Video gratis per 30 giorni. Così avrai accesso alle partite della UEFA Champions League di quest'anno. Ecco il calendario completo di quelle che potrai vedere in alta definizione sul tuo televisore senza spendere un soldo:

16 Febbraio 2022 – Inter Vs Liverpool

23 Febbraio 2022 – Atlético Madrid Vs Manchester United

9 Marzo 2022 – Real Madrid Vs Paris Saint-Germain

16 Marzo 2022 – Juventus Vs Villarreal

Come puoi iscriverti ad Amazon Prime Video

Iscriversi ad Amazon Prime Video è semplice e veloce. Per poter effettuare la prova dei 30 giorni gratuiti dovrai accedere attraverso questo link diretto. Alla pagina dedicata potrai inserire tutti i tuoi dati per registrare un nuovo account selezionando “Iscriviti e usa gratuitamente per 30 giorni“. Una volta terminato questo procedimento potrai accedere con il tuo nuovo account in questo mondo di contenuti davvero impressionante.

Scarica l'app di Amazon Prime Video sul tuo dispositivo mobile o direttamente sulla tua Smart TV, accedi con il tuo account e inizia a goderti la UEFA Champions League completamente gratis dal divano di casa tua. Il servizio dopo 30 giorni gratuiti si rinnoverà automaticamente a soli 36 euro l'anno oppure a 3,99 euro al mese. Sarai comunque libero di decidere se continuare a goderti questo fantastico servizio.