Amazon Prime Video: come vedere gratis Liverpool-Villarreal

Domani, mercoledì 27 aprile 2022, si sfideranno Liverpool-Villareal. La partita, valida per le semifinali della UEFA Champions League, sarà trasmessa in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video. Si tratta del primo scontro che concluderà i giochi definitivamente per una delle due squadre il prossimo 3 maggio 2022.

Sicuramente sarà un match memorabile che vedrà sfidarsi campioni davvero speciali. Tutti gli amanti del calcio non devono perdersi questo appuntamento. Anche perché è possibile vederlo gratis. Come?

Molto semplicemente basta iscriversi ad Amazon Prime Video attivando la prova gratuita di 30 giorni messa a disposizione dal colosso dello streaming. In questo modo, chiunque registra per la prima volta il suo account ha a disposizione quasi un mese di contenuti tra film, serie TV, show e anche la UEFA Champions League senza spendere un centesimo.

Amazon Prime Video ogni mese introduce novità davvero interessanti capaci di intrattenere tutta la famiglia. Tuttavia, Prime non è solo streaming on demand. Infatti, grazie a questo speciale servizio, chi è abbonato può accedere a consegne gratuite e veloci, una piattaforma con milioni di brani musicali, poadcast, ebook e molto altro.

Amazon Prime Video: Liverpool-Villarreal è gratis

Liverpool-Villarreal non sarà trasmessa né su Sky e né tanto meno su Mediaset. L’unico posto dove potrete assistere al match sarà tramite Amazon Prime Video, il servizio di streaming on demand gestito dall’omonimo colosso dello shopping online.

La qualità delle immagini, la professionalità dei commenti e la possibilità, grazie ad Amazon Prime Video X-Ray, di accedere durante la partita a tutti i dati tecnici fanno di questo servizio uno dei migliori a disposizione. Perciò Amazon Prime Video merita davvero di poter trasmettere in esclusiva la UEFA Champions League.

Ora che i giochi stanno per concludersi, definendo chi sarà il campione d’Europa, tutto si fa ancora più emozionante. Quindi nessuno dovrebbe perdersi questo incontro che si promette davvero emozionante. Ma come è possibile vederlo se non si è abbonati al servizio?

Semplice, basta iscriversi ad Amazon Prime Video. Non si pagherà nulla per i primi 30 giorni perché la società permette di provare gratuitamente i suoi servizi. Quindi servirà solo registrare un account con il quale accedere alla piattaforma streaming on demand e così godersi tutti i contenuti disponibili.