Amazon Prime Video: anteprima dei contenuti in arrivo a maggio 2022

Siamo solo a metà aprile e già si sentono voci in merito alle novità che Amazon Prime Video sta programmando per maggio 2022 a favore di tutti i suoi abbonati. Non mancheranno quindi sorprese e contenuti davvero interessanti capaci di rendere speciale anche il prossimo mese entrante.

Non sei ancora abbonato al servizio? Non preoccuparti, per te c'è una promozione davvero vantaggiosa. Infatti, grazie a una speciale iniziativa del colosso degli eCommerce, potrai attivare Amazon Prime Video gratis per un mese. Si tratta di una prova che ti permetterà di sperimentare la piattaforma e tutti i servizi Prime.

Potrai accedere non solo a tantissimi film, serie TV, docuserie, ma anche a milioni di brani musicali in streaming, consegne gratuite in 1 massimo 2 giorni dall'ordine e molto altro ancora. Non perdere questa preziosa occasione ed entra anche tu nel fantastico mondo di Prime che ti darà diritto a tantissimi vantaggi incredibili.

Ora però vediamo insieme quali saranno alcuni dei titoli in arrivo a maggio 2022 su Amazon Prime Video. Una cosa è certa, non mancherà il divertimento e, soprattutto, l'imbarazzo della scelta grazie alla varietà che sempre caratterizza il catalogo di questa piattaforma.

Amazon Prime Video: film e serie TV di maggio 2022

Amazon Prime Video ha programmato un mese di maggio davvero interessante. Infatti, sono in arrivo film e serie TV molto attesi. Non solo ci saranno diverse novità, ma anche sequel che gli spettatori non vedono l'ora di guardare. Ecco i molti contenuti, elencati per data, che arriveranno a maggio 2022:

The Wilds , stagione 2 in arrivo il 6 maggio 2022;

, stagione 2 in arrivo il 6 maggio 2022; The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith , docuserie in arrivo il 6 maggio 2022;

, docuserie in arrivo il 6 maggio 2022; The Kids in the Hall , serie TV originale in arrivo il 13 maggio 2022;

, serie TV originale in arrivo il 13 maggio 2022; Night Sky, serie TV Amazon Original in arrivo il 20 maggio 2022;

Come avrete potuto notare, in questo elenco sono presenti solo serie TV. Questo perché al momento Amazon Prime Video non ha ancora annunciato i film che saranno disponibili il mese prossimo a catalogo. Quindi non ci resta che attendere le prossime novità per completare i contenuti che presto potremo goderci.

Nel frattempo, possiamo terminare di vedere tutti i contenuti che continueranno a uscire su Amazon Prime Video durante il mese di aprile.