Amazon Prime Video: come vedere gratis Chelsea Vs Real Madrid

In esclusiva su Amazon Prime Video, domani 6 aprile 2022, si giocheranno i quarti di finale della UEFA Champions League. Un match attesissimo che promette emozioni davvero forti e una sfida al fulmicotone. Le due squadre arrivate fin qui a battersi l'una contro l'altra sono Chelsea e Real Madrid.

Stiamo parlando di una partita che tutti i fan sfegatati di calcio, ma anche chi ama partite di un certo calibro, non devono perdere. Tuttavia, se non hai un abbonamento attivo ad Amazon Prime Video non disperare. In questo articolo ti daremo noi la soluzione per ovviare a questa mancanza.

Infatti, vedremo insieme come poter vedere Chelsea Vs Real Madrid completamente gratis su Amazon Prime Video. Con il nostro metodo vi assicurerete 30 giorni di contenuti senza dover spendere nemmeno un centesimo. Ecco tutti i dettagli da seguire passo passo.

Amazon Prime Video gratis per 30 giorni

Le migliori partite della UEFA Champions League quest'anno vengono trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video. In tutta onestà la qualità sia dei contenuti pre e post partita, sia quella delle riprese in campo è davvero ineccepibile e tra le migliori di sempre. Possiamo davvero dire che il team al lavoro su questa piattaforma sta facendo progressi ogni giorno.

Nondimeno, per poter gustarsi Chelsea Vs Real Madrid occorre aver sottoscritto un abbonamento attivo ad Amazon Prime Video. Alcuni di vuoi potrebbero pensare di farlo almeno per un mese, tanto si tratta di pochi euro. In realtà, grazie al nostro metodo non dovrete tirar fuori nemmeno un euro. Se non ci credi prosegui nella lettura.

Attraverso questo link diretto è possibile ottenere Amazon Prime Video Gratis. Si tratta di una prova messa a disposizione dal colosso degli eCommerce per sperimentare tutti i servizi aggiuntivi promossi dal piano di abbonamento Prime. Oltre ad aver accesso alla piattaforma di streaming on demand, ricca di contenuti, Prime permette di non pagare la spedizione su molti prodotti acquistati dallo store proprietario, consegne veloce entro i 2 o 3 giorni, tantissimi brani di musica in streaming e molto altro.

Insomma, per vedere Chelsea Vs Real Madrid domani sera basta solo registrare un account sulla pagina diretta di Amazon Prime Video che ti permette di attivare il piano completamente gratis. La prova dura 30 giorni, terminati i quali si rinnoverà al costo, però senza alcun impegno.

Vi ricordiamo, inoltre, che Amazon Prime Video offre tantissimi contenuti tra cui serie TV, film, docuserie e show davvero interessanti. Potrebbe essere l'occasione per vedere LOL: Chi Ride è Fuori. Sicuramente ne avrete sentito parlare e, statene certi, il divertimento è assicurato.