Amazon Prime Video: tutti pronti a scoprire le novità di aprile 2022

Amazon Prime Video ha promesso a tutti gli abbonati un mese di aprile 2022 davvero ricco di novità Saranno infatti tanti i contenuti che il prossimo mese faranno il loro debutto sul catalogo della piattaforma. Il colosso dello streaming on demand avrà quindi molto da offrire tra film, serie TV, docuserie e show.

Dopo l'esilarante LOL 2: Chi Ride è Fuori, in attesa che arrivi la terza stagione già annunciata, dovremo “accontentarci” di quello che arriverà nei prossimi mesi. Ovviamente, stiamo scherzando dato che i contenuti in arrivo sono sempre molto interessanti e variegati per genere. In questo modo tutti possono ritenersi soddisfatti e trovare qualcosa di proprio gradimento.

Non perdiamo altro tempo. Vediamo insieme tutte le novità che Amazon Prime Video ha in serbo per i suoi clienti. Scopriamo tutti i film, le serie TV, le docuserie e gli show in programma per aprile 2022. Sarà un mese davvero sorprendente, come al solito del resto.

Amazon Prime Video: tutti i contenuti in arrivo ad aprile 2022

Sono tante le novità attese dagli abbonati al servizio di streaming on demand Amazon Prime Video. Se ancora non ti sei iscritto, puoi approfittare della promo che ti permette di provarlo gratis per 30 giorni. Avrai accesso completo a tutta la libreria di contenuti da vedere, inoltre potrai anche beneficiare dei vantaggi Prime sulle consegne veloci per gli ordini effettuati sullo shop online, tanta musica in streaming e molto altro.

Ora però vediamo quali saranno i titoli in arrivo durante tutto il mese di aprile 2022 su Amazon Prime Video. C'è solo l'imbarazzo della scelta e, tra l'altro, ci sono alcune uscite davvero attesissime. Ecco l'elenco completo in ordine di data:

1 aprile 2022: Wolf Like Me – serie TV

1 aprile 2022: La scuola dei Misteri: Las Cumbres – serie TV (stagione 2)

7 aprile 2022: Laura Pausini: Piacere di conoscerti – docufilm

8 aprile 2022: La cena delle spie – film thriller

15 aprile 2022: Outer Range – serie TV

19 aprile 2022: I Love America – film commedia

28 aprile 2022: Bang Bang Baby – serie TV

Nell'attesa non ci resta che finire di vedere tutti i contenuti arrivati su Amazon Prime Video durante il mese di marzo 2022. Anche in questo caso non ci siamo di certo annoiati avendo tanto materiale da cui attingere per intrattenere il nostro tempo di relax.