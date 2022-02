Come vedere gratis LOL 2 ora disponibile su Amazon Prime Video

Siete pronti per farvi tante grasse risate? Ebbene sì, oggi è il gran giorno. LOL 2: Chi Ride è Fuori è ora disponibile su Amazon Prime Video. Potremo così gustarci i primi quattro episodi di questa seconda stagione. Il successo della prima non ci ha fatto più stare nella pelle, attendendo con ansia e desiderio il suo sequel che vedrà Fedez e Matano alla guida di questo incredibili reality show a premi dove vince chi riesce a non ridere, rimanendo l'unico a non essere stato eliminato. Se non sei abbonato ad Amazon Prime Video non ti preoccupare, grazie a questo link diretto potrai averlo gratis per 30 giorni. Iscriversi è semplice e veloce.

LOL 2: Chi Ride è Fuori

Tutti pronti quindi a gustarci la nuova stagione di LOL 2: Chi Ride è Fuori? Questa produzione Endemol Shine Italy per Amazon Studios è stata un successo fin dal suo nascere. Un episodio dopo l'altro ha tenuto incollati tutti gli spettatori che si sono “uccisi” dalle risate! La cosa ancora più interessante è che se non avete ancora attivato un abbonamento ad Amazon Prime Video, potrete avere accesso alla piattaforma di streaming on demand completamente gratis.

Sarà sufficiente raggiungere la pagina web dedicata all'attivazione di Amazon Prime Video, selezionare la voce “Iscriviti e usa gratuitamente per 30 giorni” e poi seguire le istruzioni che compariranno a schermo.

Una volta registrato il vostro nuovo account avrete la possibilità di vedere gratis non solo la prima e la seconda stagione di LOL: Chi Ride è Fuori, ma anche tutti i fantastici e numerosi contenuti tra cui film, serie TV e la UEFA Champions League in esclusiva su Amazon Prime Video.

Insomma, non vediamo l'ora di scoprire tutte le novità che ha in serbo la seconda stagione di LOL 2: Chi Ride è Fuori. I primi quattro episodi sono già disponibili da oggi, 24 febbraio 2022. Le ultime due puntate, compresa la finalissima, arriveranno su Amazon Prime Video il 3 marzo 2022.