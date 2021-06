C'è della follia all'Amazon Prime Day 2021. C'è la possibilità di comprare Realme 8 in sconto a 139€ invece di 199€ con spedizioni rapide e gratis. Uno smartphone bellissimo, con schermo AMOLED e batteria infinita: non perdere l'occasione perché durerà pochissimo.

Amazon Prime Day 2021: Realme 8 a 139€ è un bomba inaspettata

Appena uscito e già disponibile a un prezzo che non diresti mai e che – infatti – non troverai tanto facilmente.

Sotto la scocca di questo gioiello c'è il processore Mediatek Helio G95 e questo significa che potrai sbizzarrirti a giocare, godendo di ottime prestazioni!

Sul posteriore, in una scocca da favola, ben quattro fotocamera, con la principale da 64MP: in questa fascia di prezzo, una camera così è più unica che rara.

La batteria? Te l'ho anticipato, è da 5000 mAh e con la ricarica rapida da 30W torna carica in un lampo!

Per finire c'è lui: il maestoso schermo AMOLED da 6,4″ che rende tutto più bello e completo. Il tuo affare dell'Amazon Prime Day lo fai adesso, con Realme 8 a 139€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

