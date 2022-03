Amazon Prime comprende da oggi l'abbonamento a Deliveroo Plus

Deliveroo e Amazon annunciano un’offerta esclusiva dedicata ai clienti di Amazon Prime in Italia, compresi i nuovi iscritti, che da oggi potranno beneficiare senza costi aggiuntivi dell’abbonamento annuale a Deliveroo Plus Silver.

Il servizio include consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini di almeno €25. I clienti possono iscriversi ad Amazon Prime su amazon.it/prime per avere diritto ad un anno gratuito di Deliveroo Plus, che decorre dal momento in cui l’offerta è attivata. Per ottenere l’iscrizione a Deliveroo Plus con Amazon Prime è possibile visitare amazon.it/prime/offer/deliveroo/prime-deal o deliveroo.it/amazon-prime.

Deliveroo Plus è incluso nell’abbonamento di Amazon Prime

La consegna gratuita sarà disponibile per tutte le decine di migliaia di ristoranti attivi su Deliveroo, dalle catene più conosciute e amate dalle famiglie, come McDonalds, Burger King, Old Wild West e La Piadineria, ai piccoli locali indipendenti, negozi di alimentari e supermercati.

Ana Costi, Head of Marketing e Prime di Amazon Italia, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con Deliveroo. Siamo sempre alla ricerca di modi per dare ancora più valore ai clienti Amazon Prime e offrire loro il meglio dello shopping e dell'intrattenimento. Questa nuova collaborazione offrirà a milioni di clienti Amazon Prime in tutta Italia l’opportunità di sperimentare la comodità di ricevere i loro piatti preferiti consegnati velocemente: i clienti possono così guardare il meglio dell’intrattenimento su Prime Video con gli amici o la famiglia mentre si godono i loro ristoranti preferiti, direttamente a casa.”

Deliveroo Plus è il servizio in abbonamento che offre ai clienti Deliveroo la consegna gratuita illimitata da tutti i ristoranti e supermercati su ordini che soddisfano i requisiti di spesa minima. Plus rappresenta un’area di investimento fondamentale per Deliveroo, volta a creare valore aggiunto per i milioni di clienti italiani già attivi, fidelizzandoli ulteriormente, e ad attrarne di nuovi. Con questa nuova offerta, Deliveroo desidera attrarre nuovi clienti in tutta Italia altamente coinvolti e più abituati all’utilizzo delle tecnologie digitali.