Amazon Prime: come ottenere 90 giorni gratis

Il Prime Day è ormai alle porte e con questo evento anche una valanga di sconti pazzeschi che ti faranno risparmiare come mai prima d’ora. Tuttavia, per poterne approfittare è indispensabile e imprescindibile essere iscritti al servizio Amazon Prime.

Si tratta di un abbonamento, mensile a 3,99 euro o annuale a 36 euro, che dà accesso a tantissimi benefici. Oltre ad avere sconti esclusivi tutto l’anno, le consegne sono gratuite e veloci su oltre 2 milioni di articoli disponibili nello store.

Inoltre, avrai anche la possibilità di godere dei migliori film e serie TV disponibili su Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming proprietà del colosso dello shopping online. A questa si aggiunge anche Amazon Music con tantissimi brani musicali e molto altro.

Insomma, il paese dei balocchi è disponibile per te in qualsiasi momento tu voglia iscriverti e attivare l’abbonamento. Nondimeno, in questo periodo è possibile ottenere 90 giorni gratis di Amazon Prime. Scopri come.

Amazon Prime: ottieni 90 giorni gratis

Amazon Prime è un servizio che ti permette di godere di numerosi benefici. Tutti gli utenti che ce l’hanno se lo tengono stretto e non penserebbero mai di disdirlo. Questo perché incluso in un prezzo davvero economico ci sono:

Prime Video con film e serie TV, inclusa anche la UEFA Champions League, in streaming live e on demand;

con film e serie TV, inclusa anche la UEFA Champions League, in streaming live e on demand; Prime Gaming con nuovi giochi ogni mese, contenuti esclusivi e un abbonamento incluso a un canale Twitch a tua scelta;

con nuovi giochi ogni mese, contenuti esclusivi e un abbonamento incluso a un canale Twitch a tua scelta; Amazon Music con oltre 2 milioni di brani musicali disponibili all’ascolto senza pubblicità;

con oltre 2 milioni di brani musicali disponibili all’ascolto senza pubblicità; spedizioni premium in 1 giorno su circa 2 milioni di articoli;

in 1 giorno su circa 2 milioni di articoli; offerte esclusive con accesso anticipato alle offerte lampo;

con accesso anticipato alle offerte lampo; Amazon Photos che ti regala uno spazio di archiviazione illimitato per le tue foto.

Oggi puoi ottenere 90 giorni gratis di Amazon Prime iscrivendoti a questo link. L’offerta è disponibile con Prime Student e solo per i nuovi iscritti. Al termine del periodo di prova l’abbonamento continuerà al costo di soli 18 euro l’anno o di 1,99 euro al mese.

Se non sei uno studente puoi comunque ottenere 30 giorni gratis di Amazon Prime iscrivendoti a questo link. L’offerta è disponibile a tutti i nuovi iscritti. Al termine del periodo di prova l’abbonamento continuerà al costo di soli 36 euro l’anno o di 3,99 euro al mese.

