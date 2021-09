Amazon potrebbe svelare un Echo Show da ben 15 pollici

Amazon ha un dispositivo Echo da 15 pollici che si monta sulla parete in cantiere; questo, insieme ad altri interessanti gadget, pare che sia in lavorazione presso l'azienda. Potremmo vederlo in commercio a breve.

Amazon: cosa sappiamo sui nuovi device in arrivo?

In vista del suo evento programmato per il 28 settembre, il colosso di Jeff Bezos potrebbe svelare alcuni dispositivi davvero innovativi.

Tra i prodotti della gamma troviamo una nuova soundbar e nuovi prodotti Echo Auto. L'azienda sta inoltre lavorando a diverse offerte innovative tra cui un Echo da parete con display da 15 pollici. L'evento del 28 settembre è stato menzionato in alcuni canali online tra cui Bloomberg.

Il nuovo Echo da 15 pollici, as usual, sarà abilitato per Alexa. Ha nome in codice Hoya e può anche funzionare in modo convenzionale se montato su un supporto come i classici prodotti della famiglia Echo. Il prossimo terminale, secondo i dettagli trapelati, sarà un hub per la smart home in grado di controllare l'architettura di sicurezza, le luci, la fotocamera e una miriade di altri articoli.

Dovrebbe anche in grado di visualizzare diverse notifiche tra cui meteo, timer, foto, nomi, ecc. Pare che sia stato progettato con la capacità di fornire servizi intelligenti come la visualizzazione di ricette, consigli di cucina e così via in cucina. Si potranno vedere film su Netflix o su altre piattaforme on demand.

Ci sono anche alcuni modelli di TV a marchio Amazon nella gamma di prodotti in arrivo, così come la prima soundbar dell'azienda che si dice che sia chiamata Harmony.

Questa dovrebbe avere una fotocamera frontale per consentire le videochiamate da una TV compatibile. Si ritiene che anche un altro prodotto Echo Auto sia in fase di sviluppo da parte della compagnia. Il suo nome in codice è Marion, e secondo quanto emerso, il prodotto consentirà la ricarica induttiva del dispositivo.

Alcuni di questi dovrebbero debuttare nel 2022, insieme a nuovi speaker Echo e nuovi wearable per bambini e anziani.