Amazon Echo Studio: ecco la Billie Eilish Limited Edition

Amazon ha appena presentato il nuovissimo, interessantissimo (e tamarrissimo) l'Echo Studio Billie Eilish Limited Edition. Non vedevate l'ora di averne uno in salotto, vero?

Amazon: l'Echo Studio che non pensavi di volere è qui

Echo Studio è la miglior proposta di Amazon fra tutti gli smart speaker lanciati e presenti in listino. Gode di moltissime funzionalità interessanti come il rilevamento automatico dell'acustica della sua posizione, il perfezionamento della riproduzione audio per prestazioni audio al top e molto altro.

Ora, il colosso di Jeff Bezos ha ora svelato un modello in edizione limitata progettato in collaborazione con la cantante e cantautrice Billie Eilish.

L'Echo Studio Billie Eilish Limited Edition arriva con un abbonamento di sei mesi ad Amazon Music Unlimited e offre uno degli audio più coinvolgenti dell'album di alto livello di Eilish etichettato Happier Than Ever. Il formato audio spaziale disponibile da Amazon Music Unlimited aggiunge tridimensionalità, chiarezza e profondità alla musica. La nuova collezione di Billie Eilish è disponibile dal 22 settembre in pre-ordine per 230 dollari.

Nonostante la disponibilità globale dell'edizione limitata di Amazon Echo con Billie Eilish, le prime unità potrebbero arrivare entro ottobre 2021. L'acquisto è comprensivo di un abbonamento di sei mesi ad Amazon Music Unlimited. Notiamo che anche la cantante sta anche promuovendo il suo personale Echo. Ha detto che non può più aspettare che i suoi fan ascoltino il suo nuovo album in audio spaziale tramite Amazon Music Unlimited.

Infine, ricordiamo che il prodotto dell'azienda americana combina diverse funzionalità come il woofer da 5,25 pollici, il tweeter da 1 pollice, gli altoparlanti midrange da 2 pollici, nonché un DAC a 24 bit e un amplificatore di potenza da 100 kHz. Il dispositivo ha anche il supporto ad Alexa; si può comandare con la voce come qualsiasi altro device della società.