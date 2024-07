Amazon OUTLET: sconto del 50% per gli auricolari wireless Jabra Elite 4

Vuoi degli auricolari wireless di ottima qualità ma non sei disposto a spendere una barcata di soldi? Allora sono certo che questa promozione che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello i bellissimi Jabra Elite 4 a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro.

Ebbene sì, è tutto vero anche se può sembrare incredibile. Grazie a questo sconto del 50% oggi avrai un risparmio di quasi 50 euro sul totale, ovvero il prezzo più basso di sempre. È chiaro quindi che l’offerta durerà pochissimo e dunque sii rapido per riuscire ad avvalertene.

Jabra Elite 4: auricolari wireless meravigliosi

Jabra Elite 4 sono auricolari wireless di qualità eccezionale, robusti, leggeri ed eleganti. Quando li infili nelle orecchie praticamente spariscono e riescono a isolare bene dal rumore esterno. Potrai regolare il volume, rispondere alle chiamate e cambiare le tracce musicali con un semplice tap sugli auricolari.

Possiedono la connessione multipoint che ti permette di collegarle fino a due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro in modo semplice. Con la cancellazione del rumore puoi ascoltare la tua musica preferita o fare chiamate senza disturbi. Inoltre godono di una batteria che può durare oltre 5 ore con una singola ricarica e fino a 22 ore con la custodia.

Insomma siamo di fronte a delle cuffiette Bluetooth spettacolari che oggi potrai avere molto meno del loro prezzo. Quindi non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista i tuoi Jabra Elite 4 a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.