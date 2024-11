Amazon Mirabilia: 10 sconti incredibili piccoli e grandi elettrodomestici

Fai il pieno di piccoli e grandi elettrodomestici con una sola mossa e soprattutto in gran risparmio. Se in casa manca qualcosa all’appello, questo è il momento giusto per acquistare: non aspettare il Black Friday visto che i prezzi sono già interessanti. Su Amazon hai offerte che riguardano qualunque categoria e per rendere la spesa ancora più semplice, ho racchiuso in questo articolo 10 promozioni eccellenti. Cucina, bellezza, pulizie e così via: ci sono proprio tutte!

10 offerte per la casa: le migliori di Amazon questa settimana

Basta aprire l’e-commerce per essere bombardati dalla convenienza. In alcuni casi è un po’ estremo tant’è che vieni confuso e alla fine non acquisti nulla anche se ne hai bisogno. Per questo motivo ho deciso di prendere le migliori offerte per ogni categoria e suggerirti i pezzi e prezzi migliori.

Iniziamo subito con il Toshiba MW2-MG20P, il forno a microonde con potenza 800W e Grill 1000W per cucinate in modo combinato e con 5 livelli di potenza regolabili. Ha una capienza da 20L. Disponibile al PREZO di 74,99€ con sconto del 25%.

Per un sistema di pulizia completo che possa rendere i pavimenti brillanti c’è roborock Qrevo Curv. Con la sua stazione di ricarica è un apparecchio intelligente e completo grazie al sistema di aspirazione e lavaggio. 18500pa di potenza, sistema antigroviglio e lavaggio del mop a 75°. Disponibile al PREZZO di 1199,99€ con sconto del 20%.

Se questo modello supera il tuo budget allora ti consiglio Eureka E20 Plus. Anche lui ha una stazione di svuotamento ma si occupa esclusivamente dell’aspirazione dei pavimenti. Potenza da 8000pa, autonomia da 180 minuti e ideale se in casa hai animali. Disponibile al PREZZO di 379,99€ con sconto del 24%.

Rimanendo in tema di aspirapolvere, se preferisci un modello convenzionale ma altresì comodo perché senza fili, quello da acquistare è il Rowenta X-Per 7.60 con potenza da 140W ultraleggero e dalla lunga autonomia. Disponibile al PREZZO di 139,99€ con sconto del 33%.

Per la tua cucina c’è un aggiunta da non sottovalutare: una perfetta friggitrice ad aria come la Philips Airfryer 5000 in versione XL ossia con cestello da 6.2L, super capiente e con display LED Touch cucina qualsiasi alimento facendoti risparmiare energia e tempo. Disponibile al PREZZO di 99,99€ con sconto del 32%.

Altra interessantissima offerta riguarda il Remington Your Style ossia l’asciugacapelli da 2300W con ioni per capelli luminosi e senza crespo. 3 livelli di calori, 2 di potenza e con accessori per uno styling completo. Disponibile al PREZZO di 19,99€ con sconto del 50%.

Per rimanere in tema di salute e cura della persona e dedicare uno spazio alla fetta barbuta ecco il Braun Series 9 Pro+, il rasoio elettrico con rifinitore di precisione. È un sistema senza fili e impermeabile per una comodità elevata. Disponibile al PREZZO di 269,99€ con sconto del 24%.

Infine occupiamoci della casa. Per renderla al passo con i tempi integra il Termostato per Caldaia di BEOK. Non solo ha funzioni avanzate come la programmazione settimanale ma è dotato altresì di WiFi per essere connesso ad Alexa e altri assistenti vocali. Disponibile al PREZZO di 33,49€ con sconto del 22%.

Fa sempre comodo in casa un Avvitatore con batteria che diventa un Trapano a percussione. Diciamo che se non hai attrezzi a disposizione, con questo kit hai tutto quello che ti occorre. Non solo il prodotto arriva con 2 batteria ricaricabili ma anche con una valigetta di punte per ogni esigenza. Disponibile al prezzo di 48,32€ con ribasso del 19$ + coupon del 15%.

Per ultimo un apparecchio che salva l’appartamento in tutti i sensi. Evita problemi di muffa e di umidità con il deumidificatore TUKIMA con contenitore da 1.6L, portatile e con funzioni avanzate come autospegnimento e sbrinamento. Disponibile al PREZZO di 83,69€ con coupon del 10%.