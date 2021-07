Se la Finale degli Europei ha coronato una giornata da eroi, la prossima stagione calcistica porterà gli stessi protagonisti in tv come una lunga serie in streaming della durata di un anno intero. Sarà un anno speciale, per molti versi rivoluzionario, perché per la prima volta il Calcio sarà fortemente incentrato sull'offerta online: vedremo i migliori goal in streaming, invece che da satellite, e questo imporrà soluzioni che possano consentire a persone di ogni età di poter facilmente accedere alla giusta app (DAZN, ad esempio) per poter vedere le partite preferite. Oggi c'è una prima occasione per mettere mano ad uno dei migliori strumenti disponibili per accedere alle partite in streaming: la Fire TV Stick di Amazon è in forte sconto per alcune ore:

La differenza tra le due versioni è semplicemente in termini di definizione: mentre la “lite” si limita al Full HD, la 4K sa andare oltre per offrire il massimo della definizione su ogni contenuto.

Molte le app disponibili: YouTube, RaiPlay, Netflix e altro ancora, oltre ovviamente a quel Prime Video che trasmetterà anche gli incontri di Champions. Se sei appassionato di calcio, insomma, oggi è il giorno giusto per fare tua la Fire TV Stick di Amazon. Subito dopo potrai ragionare sul miglior abbonamento da sottoscrivere e qui puoi trovare tutti i dettagli in merito.

Home