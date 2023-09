Amazon Fire TV Stick 4K e 4K Max, NUOVI modelli UFFICIALI: sono pazzeschi

Amazon ha presentato ufficialmente le attesissime Fire TV Stick 4K e 4K Max. Le due potenti chiavette sono disponibili in preordine a partire da oggi. Tanta tecnologia, a prezzo contenuto. Di seguito, la disponibilità al preordine (è possibile che non li veda ancora disponibili, ma lo saranno a brevissimo):

Fire TV Stick 4K a 69,99€ ;

; Fire TV Stick 4K Max a 79,99€.

Dei concentrati di tecnologia capaci di rendere intelligente ogni schermo o televisore dotato di ingresso HDMI. Acquistati da milioni di utenti, le versioni con supporto al 4K migliorano e diventano più potenti.

Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione è l’unico dispositivo per lo streaming che vanta a bordo un chip quad core da 2Ghz di ultima generazione, ma non solo. Si tratta anche del primo a supportare il WiFi 6E oltre a ben 16GB di spazio di archiviazione. Ancora, arriva con telecomando “Alexa Enanched Edition“, che è dotato di speciali pulsanti dedicati ai canali a alle attività recenti.

Ciliegina sulla torta, si tratta dell’unico modello a supportare la modalità ambiente: quando il dispositivo non è in uso, ma è acceso, trasformerà la TV in un vero e proprio quadro. Non solo questo però, infatti:

Con la modalità ambiente di Fire TV, i clienti possono anche vedere in un colpo d’occhio informazioni come la loro programmazione con calendari e promemoria, lasciare note adesive per i membri della famiglia, controllare dispositivi intelligenti come fotocamere, luci o un dispositivo Ring doorbell, così come riprodurre audio da servizi come Amazon Music e Spotify.

Sceglilo oggi stesso in preordine su Amazon a. 79,99€.

Come anticipato, fra le novità c’è anche la seconda generazione di Fire TV Stick 4K: tanta potenza e fluidità a prezzo contenuto. Anche lui supporta il WiFI 6E e supporta un ottimo processore quad core da 1,7Ghz, che risulta quasi il 30% più potente rispetto al vecchio modello.

Un concentrato di tecnologia a prezzo contenuto. Prendilo oggi stesso in preordine a 69,99€ appena.

