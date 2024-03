Amazon Eero 6+ (da 2) in offerta: il prezzo crolla al minimo di sempre

L’Amazon eero 6+, il router Wi-Fi mesh dell’ultima generazione, si presenta come la soluzione ideale per coloro che cercano di migliorare significativamente la qualità della propria connessione domestica, ad un prezzo estremamente vantaggioso.

Grazie all’offerta attuale su Amazon, il bundle con due satelliti lo paghi solamente 174,99€, con uno sconto estremo rispetto al prezzo originale di 303,25€. Questo dispositivo non solo promette di offrire una copertura Wi-Fi estesa fino a 280 m², ma è anche progettato per supportare una connessione simultanea di oltre 75 dispositivi.

L’Eero 6+ supporta una velocità Wi-Fi fino a 1 gigabit, grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 e alla maggiore larghezza di banda sul canale radio a 160 MHz.

La tecnologia eero TrueMesh fa da spina dorsale al sistema, instradando il traffico in modo intelligente per ridurre le interruzioni e eliminare le zone morte della copertura Wi-Fi. Questo assicura che ogni angolo della casa sia coperto da un segnale forte e stabile, ottimizzando l’esperienza d’uso per giochi online, streaming di video in 4K e molto altro.

La configurazione dell’eero 6+ è incredibilmente semplice e intuitiva, grazie all’app eero che guida gli utenti attraverso il processo e consente una gestione facile della rete da qualsiasi luogo. Inoltre, l’eero 6+ migliora nel tempo con aggiornamenti automatici del software, garantendo che la rete rimanga sicura e aggiornata con le ultime funzionalità.

LAmazon eero 6+ è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione Wi-Fi mesh di alta qualità, con prestazioni superiori, vasta copertura, e una gamma di funzionalità smart integrate, tutto a un prezzo accessibile. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo ora con uno sconto del 42%.