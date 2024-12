Amazon Echo Spot (modello 2024) in offerta a tempo scontato di 35€

Rendi la tua casa ancora più intelligente senza spendere un patrimonio con uno dei dispositivi più apprezzati e acquistati ora tuo a un prezzo davvero conveniente. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Amazon Echo Spot (modello 2024) a soli 59,99 euro, invece che 94,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo sul prezzo di listino c’è uno sconto del 37% e quindi ora avrai un risparmio di 35 euro sul totale. Davvero una fantastica promozione da non farsi scappare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 12 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Amazon Echo Spot (modello 2024) a un prezzaccio

Non c’è dubbio che ora il prezzo di Amazon Echo Spot (modello 2024) è davvero molto più basso, ma non è certo l’unica cosa interessante. Siamo di fronte a un dispositivo eccezionale, dotato di tecnologie innovative che ti permettono di avere una casa domotica. Ad esempio puoi collegarlo ai tuoi dispositivi smart e controllarli con la voce.

Ha un suono potente e cristallino e puoi ascoltare la tua musica preferita sia tramite app come Amazon Music, Spotify e Deezer, sia tramite la radio. Puoi parlare con Alexa e chiedergli ad esempio la temperatura esterna, le notizie della giornata o di impostare una sveglia. Inoltre questa versione è dotata di un pratico display dove puoi vedere l’ora, i timer impostati e puoi anche personalizzare l’interfaccia.

Insomma una vera forza e oggi te lo porti a casa a molto meno del suo prezzo. Quindi non attendere oltre, vai subito su Amazon e acquista il tuo Amazon Echo Spot (modello 2024) a soli 59,99 euro, invece che 94,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.