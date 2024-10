Amazon Echo Show 8 + presa intelligente: il super bundle oggi con il 38% di sconto

Il nuovo Echo Show 8 (3ª generazione) insieme alla Sengled Smart Plug è ora in offerta su Amazon a 114,99€, con un formidabile sconto del 38% rispetto al prezzo originale di 184,98€.

L’Echo Show 8 di terza generazione è equipaggiato con il nuovo processore octa-core con il motore AZ2 Neural Network, che migliora la velocità di esecuzione dei comandi di Alexa del 40%. Il dispositivo è dotato di uno schermo HD da 8 pollici (risoluzione 1280×800) con tecnologia edge-to-edge, mantenendo un’ottima qualità visiva, colori vividi e luminosità elevata, ideale per la visione di contenuti multimediali o videochiamate.

La fotocamera da 13 MP è stata spostata al centro del display, migliorando l’inquadratura durante le chiamate video. Il design complessivo rimane simile alla generazione precedente, ma con dettagli più rifiniti che danno al dispositivo un aspetto moderno ed elegante. Alexa rimane il cuore del dispositivo, con funzioni aggiuntive come il Visual ID e l’Adaptive Content, che personalizzano l’esperienza utente in base a chi è davanti al dispositivo e alla distanza dall’Echo Show

La Sengled Smart Plug inclusa nel pacchetto è un accessorio essenziale per la casa intelligente, permettendo di controllare gli apparecchi elettrici collegati tramite Alexa o l’app Alexa. Questa smart plug è facile da configurare e da utilizzare, consentendo di accendere e spegnere dispositivi come lampade o elettrodomestici con un semplice comando vocale o dallo smartphone.

La Sengled Smart Plug è anche compatibile con altri ecosistemi domotici, rendendola versatile per vari ambienti domestici. Insomma, un’ottima aggiunta al tuo arsenale di device per la domotica intelligente. Non rimane moltissimo tempo per approfittare di questa offerta: acquista subito il bundle con l’Echo Show 8 approfittando dello sconto del 38%.