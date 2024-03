Amazon COLPO BASSO a Lidl: trapano avvitatore wireless (52 accessori) a 49€

Nemmeno nel volantino Lidl puoi trovare un’occasione come questa. Questo spettacolare trapano avvitatore wireless, con ben 52 accessori e 2 batterie, lo prendi a 49€ circa appena. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Con il suo design ergonomico e le funzionalità avanzate, è la soluzione perfetta per le tue esigenze fai da te. Grazie alle batterie al litio da 12V, potrai godere di una potenza costante e di lunga durata. Dimentica gli inconvenienti delle prese elettriche o dei cavi che si aggrovigliano: con questo trapano avvitatore a batteria, sarai libero di muoverti ovunque e di lavorare senza limiti!

La sua funzione di trapano a percussione ti consente di affrontare anche i materiali più duri, come cemento e mattoni, senza alcuna fatica. A disposizione, hai 25+3 livelli di coppia e una vasta gamma di funzionalità che si adattano alle tue esigenze specifiche. L’illuminazione LED integrata ti permette di lavorare in ambienti poco illuminati, mentre l’indicatore di livello della batteria ti tiene sempre informato sull’autonomia rimanente. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza energia a metà lavoro!

E per rendere il tuo lavoro ancora più semplice, abbiamo incluso ben 52 accessori! Punte per trapano di diverse dimensioni, punte per avvitatore, adattatori e molto altro ancora: avrai tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare ogni tipo di progetto fai da te! E non dimenticare il comfort: è progettato con un’impugnatura antiscivolo che garantisce una presa sicura e confortevole. Potrai lavorare per ore senza affaticarti e ottenere risultati di alta qualità.

Approfitta di un’offerta che nemmeno da Lidl puoi trovare! Completa adesso il tuo ordine su Amazon per avere questo trapano avvitatore wireless con 52 accessori a 49,99€ appena. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.