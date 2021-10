Amazon: BANCARELLA TECH follia d'autunno, tutto meno di 2€

La bancarella tech di Amazon, edizione autunnale, è più ricca che mai. Un sacco di occasioni a meno di 2€, da portare a casa a prezzo ridicolo: scegli quello che ti piace di più fra quelli che ho selezionato.

Amazon: bancarella tech d'autunno, super prezzo

Il primo è un utilissimo telecomando Bluetooth per smartphone. La colleghi al dispositivo e, in un attimo, avrai a disposizione un supporto per fare foto a distanza, senza toccare il tuo device. Lo prendi a 1,09€ appena con spedizioni di 1,98€.

Il secondo prodotto è vintage, ma ancora attualissimo. Un microscopico lettore MP3, dove inserire la tua memoria esterna, con la musica già a bordo. Immagina la comodità di non dover avere lo smartphone con te mentre ti alleni: ascolti la tua musica ovunque, senza ingombro. Lo porti a casa a 1,53€ appena con spedizioni di 1,99€.

Il terzo dispositivo è un ottimo paio di auricolari Bluetooth con supporto da collo: quando non li usi, li unisci tramite il magnete e li lasci al collo: non rischierai di perderli. Prendili a prezzo ridicolo: solo 1,99€ (spedizioni 1,99€).

Il quarto prodotto è un praticissimo mouse senza fili, super compatto e perfetto per ogni tipo di utilizzo. Inspiegabilmente, lo porti a casa a 1,78€ con spedizioni assolutamente gratis.

Il quinto gadget è un'utilissima scheda di rete WiFi USB: la colleghi dove non c'è la connessione senza fili e in un attimo ce l'hai a disposizione. Super semplice da usare, ma molto efficace, te la accaparri a 1,81€ con spedizioni di 1€ appena.

L'ultimo prodotto è un portento. Non indovineresti mai di cosa si tratta, solo guardandolo. Invece, è un purificatore d'aria da auto con tecnologia agli ioni negativi. Prendilo a 1,39€ appena con spedizioni di 1,99€ appena.

Visto quanti sfizi a meno di 2€ puoi toglierti dalla bancarella tech di Amazon? Tutte le altre occasioni, aggiornate in tempo reale, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.