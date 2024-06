Amazon AFFONDA Lidl Parkside: motosega, doppia batteria e accessori a 38€

Per molti lavori di giardinaggio e manutenzione del verde, una motosega elettrica potente e maneggevole è un accessorio indispensabile. Senza sforzo, hai la possibilità di mantenere in perfetto ordine il giardino, divertendoti. Grazie a una ottima occasione Amazon a tempo limitato, puoi portare a casa il kit con 2 batterie e accessori a 38€ circa appena. Fai in fretta e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. La ricevi a casa in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Il cuore pulsante di questo prodotto è un motore in rame di nuova generazione, appositamente sviluppato per offrire prestazioni superiori. Grazie a questo innovativo propulsore, la motosega è in grado di tagliare tronchi di 6 pollici in soli 8 secondi, dimostrando una straordinaria coppia e potenza per le sue dimensioni. Inoltre, l’accurata progettazione del motore ne riduce l’usura e prolunga la sua durata nel tempo.

Un altro punto di forza di questa è il sistema di alimentazione. Sono infatti incluse ben 2 batterie da 2000 mAh, che garantiscono un’autonomia di esercizio davvero notevole. Anche in caso di utilizzo prolungato all’aperto, sarete sicuri di poter portare a termine tutti i vostri lavori senza problemi. E grazie alle protezioni contro il sovraccarico e il surriscaldamento, la durata delle batterie sarà preservata nel tempo.

Nonostante la sua straordinaria potenza, è super leggera e maneggevole. Pesando solo 1,1 kg con la batteria, può essere utilizzata comodamente anche con una sola mano, senza affaticare eccessivamente l’utente. La sua forma compatta e bilanciata la rende perfetta per lavorare in spazi ristretti o su rami in altezza, consentendo anche alle donne e agli anziani di svolgere facilmente i lavori di giardinaggio.

La sicurezza dell’operatore è ovviamente una delle massime priorità di questo prodotto. È per questo che è stata implementata una quadrupla protezione di sicurezza: un deflettore di protezione superiore regolabile, un blocco di sicurezza che impedisce l’attivazione accidentale, gli occhiali e i guanti di protezione in dotazione, e infine le avanzate protezioni della batteria contro sovraccarico e surriscaldamento.

Come anticipato, arriva completa di tutto il necessario per cominciare subito a lavorare. Oltre alle 2 batterie e alle 2 catene di ricambio, c’è anche il caricabatterie, gli occhiali e i guanti di protezione, un cacciavite per le regolazioni, e persino una bottiglia vuota per l’olio. Tutto ciò che dovrai fare è semplicemente regolare il serraggio delle viti prima dell’uso e iniziare a tagliare legno e rami con estrema facilità.

Approfitta del prezzo Amazon scontatissimo del weekend e prendi questa eccezionale motosega wireless a 38€ circa appena in kit con ben 2 batterie e gli accessori per la manutenzione. Completa ora il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.