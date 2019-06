L’Amazon Prime Day 2019 è un’ottima occasione per promuovere alcuni dei servizi cardine del mondo Amazon. Tra le molte opportunità che l’iniziativa lascerà emergere, fin da oggi è accessibile quella relativa ad Amazon Music, che potrà essere ascoltato per 4 mesi al costo di appena 0,99 euro.

Solo 0,99 euro per 4 mesi di musica

Amazon Music è un servizio che consente l’accesso illimitato ad un ampio catalogo musicale, il tutto a fronte di un abbonamento mensile che consente la fruizione della musica in streaming. Singoli o album, online e offline, con playlist e stazioni radio, il tutto con l’aggiunta della possibilità di approfittare dei vari Amazon Echo con Alexa per l’ascolto libero presso gli spazi domestici.

Il calcolo è presto fatto: accedere a 50 milioni di brani musicali per la durata di 4 mesi costerà 0,99 euro. Un’intera estate di musica in streaming costerà 0,99 euro. L’accesso senza limiti ai propri brani preferiti costerà 0,99 euro. Un’offerta di tutto prestigio, insomma, pensata specificatamente per gli utenti Amazon Prime e per far conoscere la qualità del servizio musicale Amazon al cospetto dell’ingombrante concorrenza di Spotify e simili.

Per accedere all’offerta clicca qui.

I termini dell’offerta

L’offerta speciale per l’abbonamento a prezzo stracciato è già iniziata ed avrà fine alle 23.59 del 16 luglio prossimo. L’offerta, spiega Amazon, è “riservata ai clienti iscritti ad Amazon Prime che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni“. Al termine del periodo di offerta il costo dell’abbonamento diventerà quello abituale di 9,99 euro/mese.

