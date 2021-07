Su Amazon trovi di tutto, letteralmente. Se poi sai cercare nei meandri della piattaforma, puoi scovare prodotti che nemmeno immagini a prezzo regalo.

Oggi ti faccio conoscere 5 genialate, il cui costo è intorno all'1,50€ con spedizioni assolutamente gratis. Scommetti che non pensavi di trovare queste cose su Amazon, soprattutto a questo prezzo?

Amazon: 5 genialate quasi gratis

La prima è la più interessante del momento: costa 1,04€ appena con spedizioni gratis ed è un ventilatore da smartphone! Lo colleghi alla presa USB e ti rinfreschi ovunque, con pochissimo ingombro. L'uscita è microUSB, ma basta un adattatore da pochi spiccioli, se il tuo device ha un USB C o un Lightning.

La seconda genialata è una luce USB super compatta, perfetta per illuminare la tastiera del PC o come luce da lettura. Il suo stelo è flessibile, quindi decidi con facilità l'inclinazione ideale. Ora la prendi a 1,12€ e le spedizioni sono anche in questo caso assolutamente gratis!

Il terzo prodotto è questo adattatore eccezionale, che trasforma i tuoi dispositivi USB, soprattutto se si tratta di lampade. Infatti, lo colleghi e aggiungi un vero e proprio interruttore così sei tu a decidere se accendere o spegnere qualcosa. Questa genialata la prendi a 1,21€ con spedizioni assolutamente gratis.

Il quarto dispositivo è uno utile gadget che ti permetterà di aumentare le prese USB a tua disposizione: da 1 a 3. Piccolo e compatto, è utilissimo in qualsiasi situazione: prendilo a 1,11€ con spedizioni assolutamente gratis.

Infine, questa è una vera e propria genialata super utile: un aspirapolvere da tastiera, perfetta per le piccole superfici. La colleghi attraverso ingresso USB e pulisci quello che serve grazie alla pratica spazzolino in dotazione. Questo gioiellino lo prendi a 1,11€ con spedizioni gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

