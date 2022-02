Amazfit lancia due speciali bundle per festeggiare San Valentino

Per celebrare la ricorrenza più attesa dagli innamorati, Amazfit propone una guida al regalo perfetto di San Valentino.

Smartwatch Amazfit “in coppia” per festeggiare San Valentino

L’azienda ha deciso di offrire alcuni dei suoi dispositivi più popolari da regalare e regalarsi.

GTR 2e e GTS 2e sono la coppia perfetta per San Valentino. Il modello GTR 2e offre il monitoraggio della salute a tutto tondo, 90 modalità sportive integrate e resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Il modello pensato per lei, GTS 2e, ha un design elegante che si adatta a qualsiasi look, possiede le medesime modalità sportive e funzioni del modello GTR 2e oltre ad avere una durata della batteria estesa. Il bundle sarà in offerta al prezzo di 189,90 euro fino al 14 febbraio sul sito ufficiale di Amazfit e su Amazon.

Il bundle Timeless Love include lo smartwatch GTR 2 Sport per lui, device dalle linee classiche che offre il tracciamento completo di salute e fitness con una batteria a ultra durata di 14 giorni e la possibilità di archiviare e riprodurre le proprie canzoni preferite. Per lei, invece, il modello GTS 2 mini, smartwatch elegante e leggero con oltre 70 modalità sportive, il monitoraggio della frequenza cardiaca, livelli di stress e SpO2. La speciale coppia sarà in offerta al prezzo di 199,90 euro fino al 14 febbraio sul sito ufficiale di Amazfit.