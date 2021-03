Huami, produttore di dispositivi indossabili quotato alla Borsa di New York, nel corso degli anni ha presentato diverse nuove funzionalità innovative per i suoi smartwatch e fitness tracker. Il produttore di Mi Band Amazfit sembra essere pronto a segnare una svolta nel mercato dei wearable futuri.

Amazfit: a bordo con ECG e tanti nuovi sensori

Secondo quanto riferito, la società sta lavorando a nuove funzionalità che verranno introdotte nei prodotti futuri nel corso dei prossimi mesi. Alcune delle suddette features includono l’ECG e il monitoraggio della pressione sanguigna, oltre a presentare diversi miglioramenti legati all’apprendimento dei dati mediante AI e alla possibile integrazione con Spotify.

Ciò è stato rivelato in un’intervista dal COO di Zepp Health Mike Yeung. Per chi non lo sapesse, Zepp è un marchio separato sotto Huami proprio come il marchio Amazfit. Stanso a quanto dichiarato dall’uomo, l’azienda sta trattando con la FDA statunitense ad ottenere la certificazione per l’ECG e il monitoraggio della pressione sanguigna. Ha anche affermato che la società è già in partnership con Alivecor negli Stati Uniti. Quest’ultimo è un rinomato produttore di sensori EKG ed è acclamata come la prima azienda ad aver fornito un accessorio ECG per l’Apple Watch approvato dalla FDA. Yeung aggiunge:

Tutti hanno sentito parlare di come Apple Watch ha ottenuto l’approvazione della FDA, ma ad essere sinceri, quasi 18 mesi prima, abbiamo effettivamente ottenuto la certificazione della nostra Health Band come dispositivo medico dalla FDA cinese in modo che possa misurare l’ECG con precisione come dispositivo medico.

Huami non sta solo cercando di portare la funzione ECG a bordo dei nuovi prodotti low-cost ma pare che stia anche lavorando ad una nuova innovazione: il monitoraggio della pressione sanguigna senza bracciale e il monitoraggio del glucosio.

Il nostro più grande risultato è in primo luogo il nostro ECG e, in secondo luogo, la ricerca sul sonno. Continueremo a perfezionarli ulteriormente, e poi l’imminente è nel monitoraggio della pressione sanguigna e della glicemia. Siamo anche abbastanza ottimisti ora, sulla base dei progressi attuali, sul monitoraggio del glucosio. È stato un osso difficile da risolvere, ma ora siamo più ottimisti che mai sul fatto che possiamo farcela. In alcuni casi stiamo lavorando con partner per integrare nuove feature all’ecosistema, come Spotify. La riproduzione di musica e il pagamento, ad esempio, sono cose che stiamo impegnando con tutti i partner locali per rinforzare. Oltre la metà dei nostri prodotti viene venduta all’estero, al di fuori della Cina. Ma soprattutto in Europa e nel sud-est asiatico. Abbiamo un piano molto ambizioso per l’espansione del Nord America. In realtà, lo scorso anno avevamo programmato di espanderci in modo molto aggressivo in Nord America, ma a causa del COVID, l’abbiamo sospeso per riprenderlo in seconda istanza.

Non possiamo affermare se queste nuove funzionalità saranno presenti nei prodotti in arrivo, ma non aspetteremo troppo a lungo per scoprirlo.

