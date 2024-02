Amazfit GTS 2 Mini con ALEXA e GPS: dura 2 settimane, tuo a 80€

Il completissimo Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch molto apprezzato per le sue numerose funzionalità all’avanguardia, oltre che per un design elegante ed al passo con i tempi. Tra le sue principali caratteristiche abbiamo l’assistente virtuale Alexa, che permette di completare svariate operazioni utilizzando solo la voce. Grazie alla batteria da 220 mAh, ottimizzata per assicurare un’autonomia fino a 14 giorni, potrai utilizzare lo smartwatch senza doverlo ricaricare in continuazione.

Un’occasione da non perdere, prima che l’offerta termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie al coupon con sconto del 10% da spuntare in pagina, lo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini potrà essere tuo in colorazione nera ad un prezzo di soli 80 euro.

Smartwatch Amazfit GTS 2 Mini in offerta

Il GTS 2 Mini è uno smartwatch pensato per gli atleti, con 68 modalità sportive integrate ed una resistenza all’acqua di 5 ATM. Puoi controllare la musica sul tuo telefono, ricevere notifiche sulle tue fasi di allenamento, tenere traccia delle tue condizioni fisiche e ricevere un rapporto dettagliato sui progressi compiuti. Inoltre, la funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca ad alta precisione 24 ore su 24 ti aiuta a tenere sotto controllo la tua salute cardiovascolare.

Il dispositivo è anche dotato di un monitoraggio dell’SpO2 e dello stress: Il fitnesswatch saprà fornirti validi suggerimenti per ritrovare la condizione di benessere ottimale. Le notifiche intelligenti dello smartwatch Amazfit ti aiutano a gestire il tempo in modo efficiente ed a tenere traccia di tutti i tuoi impegni. Puoi utilizzare l’orologio per migliorare la produttività, scattare foto a distanza con la fotocamera Bluetooth e monitorare il ciclo femminile.

Il design senza bordi ed il vetro curvo 2.5D dello smartwatch lo rendono unico nel suo genere. Con uno schermo AMOLED da 1,55 pollici ed oltre 80 quadranti disponibili, potrai personalizzare il tuo dispositivo come preferisci. Inoltre, è comodissimo e super leggero da indossare. Ascolta l’istinto, prima che le scorte finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini ad un prezzo ulteriormente ribassato: spedizione gratis in pochissimi giorni.