Amazfit BIP 5: smartwatch da 10 giorni con Alexa e chiamate Bluetooth

Signori e signore, Amazfit Bip 5 è lo smartwatch che metti al polso e non levi mai più. Non solo è bello e formidabile ma con tutte le funzioni che ha merita di essere definito più che smart. Finalmente un prodotto che apporta un di più nella tua vita senza costare un rene. Adatto a tutti e strepitoso.

Non te lo propongo perché è in offerta bensì perché è un gioiello vero e proprio e merita di essere preso in considerazione. Il prezzo pieno è irrisorio se lo metti a confronto con modelli ben più blasonati. A quanto lo acquisti? Soli 87,90€ su Amazon.

Le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazfit BIP 5: tutto quello che devi sapere su questo smartwatch

Bello, disponibile in due colorazioni e soprattutto comodo da avere sempre al polso. Amazfit Bip 5 è uno di quei dispositivi che vedi e te ne innamori perchè non ha niente in meno rispetto ai modelli di marchi più famosi e molto più costosi. Se non hai mai sentito parlare di questo brand non avere dubbi: ti basta fare una ricerca per sapere che è più che eccezionale.

Tornando a parlare di Bip 5, questo smartwatch ha un display ampio, luminoso e personalizzabile. Lo metti al polso ed hai una chiara visione di notifiche, informazioni e tutto il resto.

Con un dito fai swipe ed accedi a GPS integrato, sensori dedicati alla salute e allo sport. Tra le funzioni più innovative ci sono:

monitoraggio dell’ ossigeno nel sangue ,

, frequenza cardiaca ,

, monitoraggio del sonno,

70 app e giochi scaricabili,

e giochi scaricabili, 120 modalità di allenamento ,

, monitoraggio dello stress.

Ovviamente non viene lasciata da parte neanche la vita quotidiana potendo fare affidamento sia su notifiche smart che su chiamate via Bluetooth. E la batteria? Con una ricarica dura 10 giorni.

Non ti perdere per nessuna ragione al mondo Amazfit Bip 5 su Amazon, acquistalo subito a soli 87€ e non te ne pentirai.

