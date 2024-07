Amaca da giardino IMBOTTITA e super RESISTENTE ad un prezzo TOP su Amazon (-29%)

Chi non ha mai sognato di avere una classica amaca da giardino? Perfetta soprattutto per queste giornate estive, all’ombra nel primo pomeriggio o la sera per godersi un po’ di fresco, oggi puoi acquistarla su Amazon a soli 49,86 euro invece di 69,99. Questo modello che ti proponiamo ha una doppia imbottitura ed è estremamente resistente, con una portata massima di 225 kg.

Amaca da giardino: relax ASSICURATO

L’amaca è progettata con barre curve che evitano il ribaltamento, dandoti sicurezza e stabilità di livello superiore. La superficie spaziosa di 200 x 140 cm offre ampio spazio per distendersi comodamente, mentre il cuscino integrato fornisce un supporto aggiuntivo per il collo: preparati a lunghe dormite. Il tessuto in poliestere spesso 300D, combinato con l’imbottitura in poliestere, rende infatti l’amaca estremamente confortevole.

Facile da chiudere e trasportare, puoi separare le barre in due parti e piegare l’amaca in dimensioni compatte di soli 77 x 25 x 16 cm, facilitando il trasporto e la conservazione. Così puoi portarla anche con te in campeggio o metterla al sicuro durante le stagioni fredde.

L’amaca può sostenere fino a 225 chilogrammi, quindi anche due persone possono rilassarsi tranquillamente. Ideale per creare un angolo di relax in qualsiasi spazio esterno, lo sconto Amazon di oggi la rende davvero conveniente: acquistala a soli 49,86 euro invece di 69,99.