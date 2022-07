Altro che Prime Day 2022, OPPO A94 a prezzo da far PAURA anche a rate

Se stavi cercando uno smartphone e stavi aspettando il Prime Day 2022, fatti dire che non ce n’è bisogno, non quando hai a portata di mano questo sconto eccezionale su OPPO A94. Uno smartphone che sa stupirti in tutto e per tutto con quello che ti mette a disposizione.

Il ribasso del 24% produce uno sconto di ben 90€ che non sono assolutamente pochi. Il prezzo conclusivo è di appena 279,99€ e non solo, puoi pagare sia con finanziamento a Tasso Zero o con le 5 rate di Amazon senza costi aggiuntivi. Un affare da tutti i punti di vista, completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano. Stai ancora aspettando?

OPPO A94, lo smartphone che in mano ti stupisce

Design lineare e pulito, materiali di prima qualità ed ergonomia elevata.

Non c’è altro da dire, fin dal primo momento che lo prendi in mano, OPPO A94 ti ammalia con la sua bellezza e con la sua esperienza premium. Uno smartphone perfetto praticamente per chiunque e che ti fa fare tutto ciò che desideri.

A partire dal display AMOLED con dimensioni importanti e risoluzione avanzata e passando per il refresh rate, cos’altro potresti volere di più? Colori brillanti, neri intensi e visione perfetta per scorrere tra app, stare sui social, deliziarti con gaming mobile e divertirti con lo streaming.

Batteria che domina con una carica che ti porta al giorno dopo e se questo non ti basta, tieni la ricarica rapida che ti porta al 100% in letteralmente minuti.

Fotografie? Non ti preoccupare che sia dietro che avanti hai un arsenale. Sensore principale da 48 megapixel per venire perfetto sia te che il paesaggio.

Dual SIM, supporto al 5G e 128 GB di memoria: un colosso.

Approfitta immediatamente del mega sconto su Amazon, ti porti a casa OPPO A94 con soli 279,99€ pagando letteralmente come vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.