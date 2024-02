Altoparlanti Creative Pebble Pro con illuminazione RGB in offerta (-30%)

Gli altoparlanti Creative Pebble Pro non sono solo eleganti e stupendi, ma offrono un’esperienza audio eccezionale per il tuo computer. Ora puoi ottenerli ad un prezzo ancora più conveniente grazie a un coupon sconto del 30%: li paghi soli 55€ anziché il prezzo originale di ben 79,99€.

Uno dei punti di forza di questi altoparlanti è la loro illuminazione RGB personalizzabile, che aggiunge un tocco di stile alla tua configurazione. Con una gamma di luci a LED RGB e 3 effetti di luce tra cui scegliere, puoi sbizzarrirti con colori vibranti o optare per una modalità pulsante per un effetto dinamico.

Ma non è solo una questione di stile: i Pebble Pro offrono anche un audio potente che supera le dimensioni. Grazie ai nuovi amplificatori digitali e al design dei driver, questi altoparlanti sono in grado di produrre un palcoscenico sonoro che va ben oltre la loro dimensione, garantendo un suono ricco e dettagliato a tutti i livelli di volume.

La tecnologia BassFlex assicura una risposta estesa alle basse frequenze e bassi pronunciati, mentre l’elaborazione audio Clear Dialog garantisce dialoghi vocali chiari e comprensibili.

Con una potenza totale fino a 10 W RMS e 20 W di picco tramite USB-C, questi altoparlanti possono essere ulteriormente amplificati fino a 30 W RMS totali e 60 W di picco con un adattatore USB PD da 30 W (non incluso). Offrono anche diverse opzioni di connettività, tra cui USB per alimentazione e audio, connettività wireless Bluetooth 5.3, e ingresso AUX da 3,5 mm.

I Pebble Pro sono la scelta ideale per coloro che cercano altoparlanti per computer dal design accattivante e dall’audio potente, e con questa offerta speciale, è il momento perfetto per portare la tua esperienza di ascolto al livello successivo. Non farti scappare questa occasione e acquistali subito con il 30% di sconto!