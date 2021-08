Un altoparlante Bluetooth favoloso è n promozione su Amazon a soli €39. Con la fine dell'estate, gli sconti su questi prodotti non possono mancare e questo in particolare è un vero e proprio gioiellino. Con le spedizioni gratuite lo ricevi a casa in pochissimo tempo e senza spendere €1 in più.

La musica dove e quando vuoi con questo altoparlante Bluetooth

L'altoparlante Bluetooth di Vieta Pro è una bombetta di tecnologia. Piccolo di dimensioni non sacrifica neanche un dettaglio in termini di potenza e affidabilità. Disponibile in ben 4 colorazioni differenti, acquisti quella che più ti piace avendo a disposizione un prodotto che sfrutterai veramente tanto e in qualunque situazione.

Lo connetti al tuo Smartphone con appena un click vista la tecnologia Bluetooth 5.0 che ti permette di ottenere delle connessioni prive di latenza e stabilissime. In particolar modo non dovrai mai preoccuparti che il telefono si possa disconnettere all'improvviso neanche se ti allontanerai di qualche metro.

Al suo interno sono integrati sia la radio FM che ti consente di avere compagnia ovunque tu vada sia un fantastico microfono con cui potrai intrattenere conversazioni senza dover scollegare il dispositivo e perdere tempo.

Per facilitare l'utilizzo, sulla sua base hai anche dei tasti fisici che ti permettono di regolare la riproduzione in modo veramente veloce. Non ci dimentichiamo, inoltre, che è certificato IPX7 e quindi è resistente all'acqua e agli schizzi in modo pressoché perfetto.

Cosa gli manca? Ovviamente non una batteria portentosa visto che questa cassa con una sola ricarica ti offre fino a 12 ore di autonomia.

Acquista subito l'altoparlante Bluetooth su Amazon a €39. Lo ricevi a casa tua in sole 24 ore se possiedi un abbonamento Prime attivo. Se invece sei cliente standard, non perdere l'occasione di scegliere i punti di ritiro per avere le consegne gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

