Alone in the Dark per PS5: l'AFFARE che stavi cercando (-29%)

Alone in the Dark per PlayStation 5 è molto più di un semplice gioco; è un’esperienza che ti porta al limite della tua percezione, immergendoti in un incubo che sfuma i confini tra realtà e follia. Ambientato nella misteriosa villa di Derceto, questo gioco rappresenta una vera e propria lettera d’amore ai fan del classico horror psicologico degli anni ’90, offrendo un tributo a quello che è stato uno dei pionieri del genere.

Alone in the Dark per PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

La storia ruota attorno a due protagonisti, Emily Hartwood ed Edward Carnby, che intraprendono un viaggio nel cuore oscuro della villa di Derceto per svelare i segreti che si annidano tra le sue mura. Ogni angolo della villa è impregnato di tensione, ogni ombra può nascondere un pericolo mortale, e la sensazione di disagio è amplificata da una colonna sonora inquietante e suggestiva. Il design sonoro è pensato per farti immergere completamente nel terrore, rendendo ogni passo avanti un atto di coraggio.

La sopravvivenza è una sfida costante in Alone in the Dark. Le munizioni scarse e la necessità di gestire con attenzione le risorse creano un senso di urgenza e disperazione, costringendoti a pensare rapidamente e agire con cautela. L’atmosfera gotica della villa, con i suoi corridoi oscuri e le stanze piene di segreti, è perfettamente realizzata, richiamando alla mente le atmosfere claustrofobiche e oppressive che hanno reso il gioco originale un classico senza tempo.

