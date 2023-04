Allarme OpcJacker, questa VPN falsa ruba le cripto: come difenderti?

Negli ultimi giorni è cresciuta la preoccupazione per quanto riguarda OpcJacker, un malware già conosciuto nella seconda metà del 2022 ma che si è diffuso con particolare insistenza nelle ultime settimane.

A lanciare l’allarme sono stati i due ricercatori di sicurezza Jaromir Horejsi e Joseph C. Chen, secondo cui il suddetto agente malevolo può potenzialmente sottrarre screenshot, dati sensibili dal browser e soprattutto attaccare i wallet, sottraendo criptovalute alle vittime.

Ciò che preoccupa è il modus operandi di OpcJacker che, a quanto pare, sta godendo di una certa diffusione grazie a una VPN falsa. La stessa, invece di proteggere gli utenti, va a installare sul sistema proprio il suddetto malware.

OpcJacker si diffonde tramite VPN fake: massima attenzione tra gli addetti ai lavori

I ricercatori di Micro Trend hanno poi spiegato come i file di installazione della presunta VPN vengono utilizzati per distribuire il malware, attraverso un sistema di payload.

Di fatto, una volta che l’agente malevolo viene attivato, l’intero sistema operativo della vittima si trova alla mercé dell’hacker che controlla OpcJacker. Per evitare problemi dunque, il consiglio è di affidarsi sempre e comunque a una VPN di alto profilo.

