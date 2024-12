Allarme ING: il nuovo SMS svuota conto fa strage

Il conto corrente dei clienti ING è in pericolo a causa di una nuova campagna smishing che invia SMS svuota conto. Si tratta di un messaggio che sembra provenire dalla banca. Nel testo l’avviso di un presunto addebito di 4900 euro. Le istruzioni invitano l’utente a cliccare sul link per verificare la transazione.

Questa tipologia di truffa, nota anche come smishing, presenta diversi rischi per la vittima. Prima di tutto, il rischio di un furto dei dati sensibili. Infatti, cliccando sul link, l’utente viene reindirizzato a un sito falso che richiede l’inserimento delle credenziali bancare. In altri casi, il link potrebbe portare al download di app malevole, capaci di spiare l’attività dello smartphone.

Inoltre, in altri casi il rischio di perdite finanziarie è reale. Infatti, i truffatori potrebbero ottenere l’accesso al conto corrente ING, grazie al link contenuto nell’SMS svuota conto, ed effettuare transazioni non autorizzate. Infine, anche il furto d’identità è un rischio che permetterebbe ai criminali di commettere frodi a nome della vittima.

Cosa fare per difendersi dall’SMS svuota conto ING

Ovviamente ING non c’entra nulla con questo SMS svuota conto. Si tratta di cybercriminali che se le inventano tutte pur di riuscire a rubare dati personali e denaro alle vittime. Ecco alcuni consigli per difenderti da questa pericolosa truffa: