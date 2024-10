Allarme malware e phishing: proteggi subito i tuoi dati

La maggior parte degli utenti, ancora oggi, non bada alla sicurezza informatica. Troppi pensano che sia una questione che non riguarda loro, peccato però che così le vittime continuano a crescere di numero e con esse anche il denaro rubato dai cybercriminali con maggiore facilità. A lanciare l’allarme malware e phishing sono i maggiori esperti di cybersecurity.

Il problema è ancora una volta la poca informazione, i mancati aggiornamenti e la minore attenzione di molti utenti. E no, non stiamo parlando solo dei più anziani, ma anche dei più giovani, probabilmente convinti di una certa immunità all’attacco criminale del web. Tuttavia, lo dicono i dati, siamo costantemente monitorati e i nostri dati sono regolarmente in pericolo.

L’evidenza è che malware e phishing colpiscono tutti, soprattutto i più distratti che non hanno ancora assunto buone abitudini online. Sicuramente strumenti di protezione fanno bene e aiutano a tenere lontani cybercriminali e minacce, ma non bastano. Occorre tenere viva l’informazione su tutti i pericoli presenti online che possono mettere a rischio dati personali e informazioni sensibili.

Malware e Phishing: tutti i pericoli e ci consigli per difendersi

Nessun dubbio quindi dai maggiori esperti di sicurezza informatica! Malware e Phishing sono le due minacce più pericolose e diffuse online. Si contano vittime ogni giorno a causa di questi attacchi. Riconoscerli e proteggersi è di fondamentale importanza. Vediamo quali sono i pericoli e le buone abitudini da assumere per non cadere in queste due trappole.

Malware . Gli attacchi malware sono molto diffusi, soprattutto attraverso trojan bancari che rubano credenziali e password di accesso ai conti correnti online. L’infezione arriva tramite download di file sconosciuti e app da fonti non verificate. Spesso l’utente viene spinto a scaricare un’app a seguito di una telefonata dove i criminali si fingono Forze dell’Ordine o assistenti della banca.

. Gli attacchi malware sono molto diffusi, soprattutto attraverso trojan bancari che rubano credenziali e password di accesso ai conti correnti online. L’infezione arriva tramite download di file sconosciuti e app da fonti non verificate. Spesso l’utente viene spinto a scaricare un’app a seguito di una telefonata dove i criminali si fingono Forze dell’Ordine o assistenti della banca. Phishing. Gli attacchi phishing avvengono tramite email e contengono link che rimandano a pagine web fake, identiche a quelle dei servizi o dei brand ufficiali. L’obiettivo dei criminali è quello di portare l’utente a fornire su queste pagine i propri dati personali e dettagli bancari.

Difendersi è fondamentale. La prima cosa da fare è evitare di scaricare file e documenti da email di dubbia provenienza. Lo stesso vale per i link. Mai cliccare su link contenuti in email. Occorre tenere sempre presente che banche e altri enti non richiedono mai l’inserimento di dati da form raggiungibili tramite link esterni. Infine, è importantissimo non scaricare mai app da store di terze parti.