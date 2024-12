Il tuo regalo di Natale è in consegna: attenzione alla nuova truffa svuota conto

Una nuova truffa svuota conto si sta diffondendo in questi giorni. I truffatori, sfruttando il periodo natalizio, stanno facendo leva sul regalo di Natale in consegna. Una tecnica ormai storica che prevede la truffa tramite una fasulla email di avviso da parte del corriere in merito a una spedizione.

Il fatto che sia generica, “Il tuo regalo di Natale è in attesa di consegna“, rende questa truffa perfettamente valida sia per chi sta aspettando che per chi ha acquistato un regalo di Natale. In altre parole, i cybercriminali stanno prendendo due piccioni con una fava. Molto pericolosa, ha l’obiettivo di rubare dati e denaro.

La vittima, credendo di sbloccare la spedizione bloccata, fornisce i propri dati personali e dettagli di pagamento ai criminali che, nel frattempo, approfittano per svuotarle il conto. Ecco perché questa truffa è definita svuota conto. Proprio grazie alle informazioni fornite dall’utente i criminali riescono ad accedere al suo denaro.

Truffa Svuota Conto del regalo di Natale in consegna: come evitare la trappola

La nuova truffa svuota conto del regalo di Natale in attesa di consegna sta già mietendo molte vittime. Come evitare questa trappola per proteggersi da tutti questi attacchi phishing ormai sempre più diffusi? Ecco alcuni consigli che possono sicuramente aiutare, tornando utili nei casi di emergenza:

non fidarti mai delle email che ti avvisano di un pacco in giacenza, anche se loghi e grafica richiamano quelli di corrieri famosi; fai attenzione alle email sospette che forniscono un link per verificare il tracciamento del pacco, ma poi chiedono i tuoi dati personali e i dettagli di pagamento; non pagare somme di denaro richieste in pagine web senza sapere effettivamente a chi andranno i soldi; contatta il corriere menzionato nella mail per accertarti della comunicazione ricevuta attraverso i canali ufficiali sul sito web originale.

In questi giorni nuovi raggiri stanno mettendo in pericolo gli utenti. Questa truffa svuota conto si aggiunge alle tante che stanno impestando le caselle di posta elettronica di molti. Ti segnaliamo anche di prestare attenzione alla truffa phishing della finta carta regalo di Zalando.