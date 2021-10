Alexa: prendetevi più tempo per fare le domande

Alexa ora vi consentirà di impiegare più tempo per fare una domanda all'assistenza virtuale di Amazon: ecco come funziona la nuova feature e come attivarla direttamente dall'applicazione per smartphone.

Alexa diventa ancora più intelligente

Amazon ha aggiunto una nuova preziosa funzionalità ad Alexa: ora gli utenti potranno scegliere di avere più tempo per completare la loro dichiarazione o domanda; solo dopo il tempo necessario per formularla, il sistema risponderà.

La funzione potrebbe essere utile se desiderate avere un po' più di tempo prima che l'assistente risponda a quello che state dicendo, ma è anche un'utile funzione per l'accessibilità, in particolare per tutte le persone che hanno disturbi del linguaggio e che potrebbero aver bisogno di più tempo per dire qualcosa. Se voelte abilitarlo, vi basterà semplicemente andare nell'app di Alexa e attivare l'opzione dalle impostazioni.

La società ha anche aggiunto la possibilità per gli utenti Android di digitare le richieste nell'applicazione. Questa funzione potrebbe essere utile quando non volete usare la vostra voce per porre una domanda ad Alexa, ma potrebbe anche essere un vantaggio per l'accessibilità.

Questa funzionalità, che è stata aggiunta per la prima volta alla versione iOS dell'app Alexa nel dicembre dello scorso anno, è in anteprima pubblica per gli utenti negli Stati Uniti. Non si hanno notizie sulla feature in Europa o nel resto del mondo.

Sappiamo poi che Apple e Google offrono già funzionalità simili per i rispettivi assistenti digitali. Voi quale software utilizzate? Come vi ci trovate? Fatecelo sapere. Se non conoscete Alexa però, vi suggeriamo di acquistare un Echo Dot in super sconto su Amazon al prezzo FOLLE di 29,99€. È la versione in tessuto grigio color antracite e gode di uno sconto di 20€: mica male.