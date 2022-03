Alcatel 1 2021 con Android 11 GO a 49€: lo smartphone che non pensavi

Alcatel 1 2021 è device che risponde in modo degno alle esigenze di chi cerca uno smartphone ultra economico secondario oppure per un utilizzo base. Infatti, a dispetto della concorrenza, è dotato del sistema operativo ultra leggero Android 11 GO, che consente anche ai device più economici di ottenere interessanti performance.

Infatti, si tratta della versione dell'OS del robottino verde più leggera che ci sia, studiata proprio per permettere ai dispositivi come questo di funzionare nel modo che ci si aspetta. Approfittando degli sconti attualmente attivi su Amazon, puoi fare un ottimo affare e portare tutto a casa a 49€ circa appena. Basta completare l'ordine al volo, godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Alcatel 1 2021: è da scegliere, non solo per il prezzo

Chiariamo subito: se cerchi performance estreme, questo non è il dispositivo da scegliere. Se invece ti serve. un device che possa funzionare benissimo come muletto, secondo terminale oppure per un uso base.

Dalla sua, questo terminale è super compatto, grazie al suo pannello da 5″ e una scheda tecnica ovviamente base di gamma, ma non dovrai farti influenzare da questo. A renderlo interessante, è il sistema operativo Android 11 GO, incredibilmente leggero e assolutamente non assetato di risorse.

Proprio per questo motivo, ti permetterà di sfruttare il dispositivo senza cali e rallentamenti e non solo. C'è tutta una serie di applicazioni, sviluppate in versione GO proprio per funzionare senza intoppi su dispositivo come questo.

Insomma, Alcatel 1 2021 non solo ha un prezzo bassissimo, ma ha anche un asso nella manica che lo rende perfetto per un utilizzo base super soddisfacente. Il sistema operativo è il suo vero punto di forza. Non perdere l'occasione di portarlo a casa in sconto, direttamente da Amazon. Completa l'ordine al volo e prendilo a 49€ circa appena, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.