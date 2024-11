Al Black Friday Amazon fioccano i coupon: sconti SHOCK, occasioni da 5,99€

Per la settimana del Black Friday Amazon, i coupon sconto non potrebbero essere più interessanti. Abbiamo selezionato i migliori, tutti disponibili di seguito. Per approfittare dei mini prezzi, devi semplicemente attivare il voucher in pagina: basta cliccare sul box mostrato nell’immagine d’esempio.

Cavo USB C ultra rapido e robustissimo (ottimo anche per PC portatili) a 5,99€ invece di 7,99€.

Mini powerbank da 1200 mAh, con supporto di ricarica per Apple Watch a 10,98€ invece di 12,21€.

Caricatore per auto super rapido (da 63W) a 12,59€ invece di 17,99€.

Faro solare con tre teste orientabili in modo indipendente a 13,99€ invece di 27,99€.

Portafogli ultra slim con porta carte, banconote e monete. Dotato di protezione RFID, lo prendi a 15,99€ invece di 19,99€.

Confezione con 4 tracker smart Bluetooth per ritrovare e tracciare gli oggetti (compatibile solo con iPhone) a 27,99€ invece di 39,99€.

Macchina per mettere sottovuoto il cibo, con rotoli di sacchetti in omaggio, a 37,99€ invece di 47,99€.

Piantana da terra con telecomando e luce multicolore (RGB) a 41,43€ invece di 59,19€.

Potente deumidificatore in grado di lavorare fino a un ritmo di 12 litri al giorno a 120,99€ invece di 190,99€.

Tablet da 10″ con display FHD, 256GB di storage e 8GB di RAM a 119,99€ invece di 459,99€ (applica il codice sconto ” XOT49UYP ” prima di completare l’ordine).

Dispositivo di avviamento d’emergenza per auto con compressore per lo pneumatico a 59,99€ invece di 79,99€.

