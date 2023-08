AirTag: solo 29€ per un gadget INDISPENSABILE

L’AirTag è un piccolo dispositivo di tracciamento progettato per aiutarti a tenere traccia dei tuoi oggetti più preziosi, sia che si tratti delle chiavi di casa, della borsa preferita o persino del tuo animale domestico. Attualmente è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 29,00€, anziché 39,00€, spese di spedizione incluse.

Questo è un gadget di localizzazione compatto che utilizza la rete Find My di Apple che ti aiuta a individuare i tuoi oggetti smarriti. Questo dispositivo, delle dimensioni di una moneta, può essere facilmente agganciato a qualsiasi oggetto che desideri tenere sotto controllo. Una volta associato al tuo dispositivo iOS, come iPhone o iPad, questo sfrutta la tecnologia Bluetooth per comunicare con il tuo device e inviarti informazioni sulla posizione.

AirTag di Apple: ecco perché devi comprarlo

Grazie alla rete Find My di Apple e alla tecnologia Bluetooth, l’AirTag è in grado di fornire indicazioni precise sulla posizione del tuo oggetto smarrito. Dispone di un design minimalista e elegante, con una parte anteriore in acciaio inossidabile e una parte posteriore in plastica. È resistente all’acqua; la batteria dell’AirTag è progettata per durare diversi anni. Inoltre, è possibile sostituirla facilmente quando si esaurisce, garantendo un uso a lungo termine. Il dispositivo è stato costruito per impedire il tracciamento non autorizzato e emette segnali acustici quando è separato da un oggetto sconosciuto per un periodo di tempo prolungato.

Attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 29,00€, rispetto al prezzo di listino di 39,00€. Questa offerta rappresenta un’opportunità ideale per coloro che desiderano sperimentare la comodità e la sicurezza dell’AirTag a un costo più accessibile.

Non solo potrai individuare facilmente gli oggetti smarriti, ma grazie ad Amazon godrai di numerosi vantaggi al seguito: uno sconto significativo sul prezzo di listino, la consegna celere, due anni di garanzia e possibilità di fare il reso gratuito.

