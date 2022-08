AirTag: ne compri 4, ne paghi 3, solo su Amazon

Girovagando su Amazon oggi mi sono imbattuto in un offerta che è a dir poco strepitosa: la confezione di AirTag infatti, quella con quattro accessori presenti nella box, si porta a casa a soli 99,00 €. Capite bene che il risparmio è altissimo: praticamente ne comprate quattro ma ne pagate tre… Io mi sento di consigliare questo acquisto perché il piccolo gadget di Apple può davvero salvarvi la vita o la vacanza o qualsiasi altro accessorio a cui lo collegherete. Mi spiego meglio. Intanto, questo è il link per portarvi a casa la confezione da quattro a soli 99 €.

AirTag, mai più senza

Capitemi bene: l’AirTag è un accessorio che io spero di non dover utilizzare mai. Di fatto, se dovessi utilizzare questo piccolino, vorrebbe dire che avrei perso qualcosa di importante e lì sarebbe davvero un problema. Ad ogni modo, gli utilizzi di questo accessorio sono molteplici. Io ad esempio, ne ho collegato uno al mio mazzo di chiavi e un altro invece e all’interno del mio portafogli. Un altro invece sono solito metterlo nella valigia quando parto con l’aereo e devo imbarcare la stessa nella stiva. Se la compagnia dovesse un giorno perdermi il trolley, sono sicuro che grazie alle funzionalità del gadget di Apple sarei in grado di ritrovare il bagaglio in men che non si dica. L’AirTag infatti, è compatibile con tutti gli iPhone del mondo ma può essere rintracciato anche da dispositivi Android. Noi ci sentiamo di consigliarvelo perché costa poco e nella confezione da quattro poi è ancora più vantaggioso.

Magari, volendo, potrete anche dividere la spesa con dei vostri amici e parenti per usufruire così tutti di questo piccolo gioiellino. Ricordate che il Pack da quattro è venduto e spedito da Amazon, quindi avrete diritto a tutte le classiche garanzie del noto sito: spedizioni veloci e gratuite, assistenza clienti attiva tutti i giorni fino alla mezzanotte, possibilità di dilazionare il costo in comode rate ma ancora tanti altri vantaggi esclusivi. Non pensateci troppo e toglietevi questo sfizio. L’AirTag è un dispositivo “mai più senza“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.