L’AirTag di Apple è l’accessorio del momento: tutti lo vogliono, tutti lo amano. Stiamo parlando di un tracker Bluetooth che aiuta gli utenti a trovare gli oggetti smarriti. Di fatto, esegue alcuni software di base per comunicare la sua posizione agli iPhone vicini che possono quindi fungere da beacon sulla rete “Find My”.

AirTag: ecco dove si nasconde il “serial number”

Al momento della stesura di questo articolo, il software più recente per AirTag è la versione 1.0.255. Non è ancora chiaro come aggiornare il software del tracker GPS. Con altri accessori come AirPods, l’iPhone accoppiato può trasmettere periodicamente in modalità wireless il nuovo firmware tramite la connessione Bluetooth. Non sappiamo ancora se lo stesso vale per questo gadget.

Come scoprire la versione del software

Se volete scoprire il software attualmente installato per un AirTag che possedete, è davvero semplice. Nell’app Dov’è, selezionate l’accessorio dall’elenco nella scheda Elementi. Quindi tocca l’indicatore della durata della batteria nel pannello a scorrimento. Toccando l’indicatore della batteria si attiva una nuova visualizzazione che mostra il numero di serie e la versione del software dell’accessorio. Pigiate di nuovo per tornare all’ultimo aggiornamento dell’ora e dello stato di durata della batteria.

Se volete scoprire il numero di serie di un AirTag che non è vostro, ci sono due semplici modi per farlo. Se avete un iPhone o un dispositivo Android compatibile con NFC, tenete semplicemente il gadget vicino allo scanner NFC del vostro telefono. Questo lancerà un sito Web Apple che include il numero di serie dell’AirTag e le informazioni di contatto se il proprietario ha messo l’AirTag in Modalità smarrito.

Il numero di serie dell’AirTag è stampato anche fisicamente sul dispositivo stesso, quindi potete comunque trovare le informazioni senza essere associato nell’app Dov’è. Per fare ciò, premete sul retro in acciaio inossidabile dell’AirTag e ruotatelpo in senso antiorario per rimuovere il coperchio posteriore. Ora, rimuovete la batteria per rivelare il numero di serie dell’AirTag e altri identificatori del modello e le informazioni FCC.

