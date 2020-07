Solo fino a questa sera è possibile acquistare gli auricolari bluetooth Apple AirPods Pro ad un prezzo del tutto particolare su eBay grazie ad un’offerta speciale che sta per andare in scadenza. Per approfittarne è sufficiente utilizzare l’apposito codice sconto, ma attenzione: c’è tempo soltanto fino alla mezzanotte di questa sera, domenica 26 luglio.

Airpods Pro a meno di 200 euro

Acquistare un paio di auricolari AirPods Pro su eBay ha un costo standard di 209,99 euro, il che già posiziona l’offerta attuale su una fascia bassa per quello che è il prezzo medio di vendita degli auricolari di Cupertino. Soltanto per oggi, però, è disponibile il codice sconto PITSMART10 che, oltre ad offrire sconti su una vasta gamma di smartphone, permette anche di tagliare del 5% il prezzo delle AirPods Pro. Il prezzo scende pertanto al di sotto dei 200 euro, arrivando a 199,5 euro. Se poi si sfrutta l’occasione per fare un regalo a uno o più amici, il prezzo può scendere ulteriormente grazie all’acquisto di due o tre unità contemporaneamente, accumulando sconti su sconti.

Per approfittare di questa opportunità è sufficiente mettere nel carrello le proprie AirPods Pro, quindi inserire il codice codice PITSMART10 nell’apposito campo in fase di pagamento. A quel punto il prezzo sarà automaticamente tagliato del 5% e raggiungerà una soglia ben difficile da raggiungere per gli auricolari Apple. Ottimo il feedback del venditore: 100%, a totale garanzia della bontà dell’offerta.

Attenzione alla scadenza: ultime ore, dopodiché lo sconto del 5% non sarà più accessibile ed il prezzo tornerà ad essere di 209,99 euro: un buon prezzo, ma al di sopra di quanto non sia possibile raggiungere approfittando dell’offerta speciale valida soltanto per oggi.

Apple

Smartphone