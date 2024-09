AirPods Pro 3: sarà possibile anche monitorare il battito cardiaco?

Apple ha recentemente introdotto i nuovi AirPods 4, con un migliorato sistema di cancellazione attiva del rumore nonostante il design open-ear.

Allo stesso tempo, circolano interessanti anticipazioni legate alle novità per la salute che dovrebbero essere integrate sugli AirPods Pro 3.

Nuovi sensori per la salute su Apple AirPods Pro 3

Con il rilascio di iOS 18 RC è emerso un dettaglio curioso: alcune righe di codice suggeriscono l’esistenza di nuovi auricolari dotati di un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Si tratta di una funzionalità che Apple non ha ancora ufficializzato. Queste informazioni provengono da una sezione del sistema operativo dedicata alla configurazione delle cuffie e degli auricolari Apple. In base a quanto è possibile evincere dal codice, l’utente dovrà indossare entrambi gli auricolari durante l’attività fisica per monitorare il battito cardiaco ed inviare i dati all’applicazione Apple Health.

Si ipotizza che il sensore di frequenza cardiaca non sarà un’esclusiva degli AirPods Pro 3: Apple avrebbe pianificato di integrare la stessa tecnologia anche nei futuri Powerbeats Pro, la cui uscita è prevista per il 2025. Oltre al monitoraggio del battito, si discute della possibilità che gli AirPods Pro 3 includano un sensore per misurare la temperatura corporea tramite il condotto uditivo. Questo metodo potrebbe garantire risultati più precisi rispetto alle misurazioni effettuate dal polso.

Una scelta strategica che, col senno di poi, risulterebbe più che logica: con l’introduzione degli AirPods 4, che anno dopo anno diventano sempre più simili agli AirPads Pro, è logico per Apple debba offrire qualcosa di unico per i modelli più prestigiosi della gamma.