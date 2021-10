AirPods Pro 2: saranno questi i nuovi auricolari Bluetooth di Apple?

Apple continua il lavoro di sviluppo in favore degli AirPods Pro 2, la cui uscita sul mercato è prevista per il 2022. Finora abbiamo sentito poco parlare dei prossimi auricolari Bluetooth dell'azienda di Cupertino e, secondo quanto riportato da Bloomberg, questi potrebbero fare a meno dello “stelo”: le recenti immagini condivise online, però, sembrerebbero smentire tale ipotesi.

Apple AirPods Pro 2: design poco ispirato

Le foto che vi mostriamo sono state pubblicate dal sito MacRumors e sarebbero direttamente riconducibili ad una “fonte interna di Apple”, in relazione a cui non è stato specificato null'altro.

Gli ipotetici ‌AirPods Pro‌ 2 rappresentati in queste immagini ricordano il design della versione precedente, ad eccezione del sensore ottico mancante nella parte inferiore di ciascun auricolare. Per i recenti AirPods 3, Apple ha preferito implementare un sensore di rilevamento della pelle, credibile quindi che anche in futuro il produttore continui in tale direzione.

Non passano inosservati gli altoparlanti inseriti sulla custodia di ricarica. Con iOS 16, Apple dovrebbe ottimizzare la funzionalità “Trova il mio dispositivo” sia per gli auricolari Bluetooth e sia per il loro “contenitore”, separatamente. Gli altoparlanti servirebbero dunque allo scopo di riprodurre un suono che aiuti a ritrovare la custodia nel caso in cui la si dovesse smarrire.

Smentendo poi le indiscrezioni a cui abbiamo fatto richiamo in apertura, la fonte consultata dallo staff di MacRumors ribadisce la presenza dello stelo anche per gli Apple AirPods Pro 2.