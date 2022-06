AirPods Pro 2: avranno lo stesso design del modello originale?

Secondo quanto si apprende, sembra che le AirPods Pro 2 disporranno di un design “già visto”. Praticamente, saranno identiche – almeno sul fronte estetico – al modello del 2019. Questo rumor va controcorrente rispetto a quanto abbiamo appreso in precedenza.

Sappiamo che la compagnia di Cupertino sta lavorando a questa iterazione delle sue cuffiette Bluetooth di punta da diverso tempo; i leaks in merito infatti, sono stati tantissimi. Ci aspettiamo un debutto per ottobre o novembre di quest’anno.

AirPods Pro 2: design già visto ma funzioni top

Nell’ultimo rumor leggiamo che le AirPods Pro 2 avranno esattamente lo stesso design del modello di vecchia generazione. In precedenza abbiamo letto che ci sarebbero state grosse modifiche al versante estetico. Si parlava di “stemless”, ma ora non più. Potremmo vedere il nuovo sensore per il rilevamento della pelle già visto in AirPods 3. Non di meno, potremmo trovare un chipset aggiornatissimo con funzioni top come la cancellazione attiva del rumore, una batteria più duratura e molto altro ancora. In ultima analisi, dovrebbero supportare l’Audio Lossless con Audio Codec (ALAC). Grosse novità anche per la cover che dovrebbe presentare il sensore che suona in caso di smarrimento della stessa.

Il debutto è previsto in concomitanza del lancio dei nuovi iPhone 14 e degli Apple Watch Series 8: restate connessi per essere sempr aggiornati in merito.

