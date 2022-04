AirPods Pro 2: arriveranno prima del previsto, pare

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple lancerà la nuova iterazione delle AirPods Pro fra pochissimi mesi; questo modello dovrebbe disporre di features premium come il monitoraggio della salute e un design tutto nuovo.

Ora, l'analista Ming-Chi Kuo suggerisce che l'azienda vorrebbe interrompere la produzione del modello Pro originale una volta che annuncerà la nuova iterazione. Questo sembra essere un cambio di strategia notevole rispetto a quanto visto con AirPods 2/3. L'ultimo modello arrivato in commercio infatti, non sembra che stia registrando grandi vendite.

AirPods 3 non convincono, Apple spinge sulla produzione del modello Pro 2

In un post pubblicato su Twitter poche ore fa, Kuo ha riferito che l'OEM di Cupertino ha tagliato gli ordini per AirPods 3 del 30% per il secondo e terzo trimestre; il motivo è semplice. Come per iPhone SE (2022), la compagnia sta registrando una domanda “significativamente più bassa delle aspettative“, non di meno, anche delle AirPods 2, per via di una “strategia di segmentazione del prodotto fallita“.

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 5, 2022

Di fatto, quando Tim Cook ha annunciato il nuovo modello nell'autunno dello scorso anno, ha contemporaneamente abbassato il prezzo degli AirPod 2, lasciandoli in listino. Questa pratica, in Apple, non è così bizzarra: la società lo ha fatto anche con diversi Mac e con tantissimi iPhone.

Ad ogni modo, al momento, la compagnia vende tre varianti diverse di cuffie TWS: AirPods 2, 3 e Pro. Le ultime due poi, spesso hanno un costo simile a causa dello street price che troviamo sulla rete.

Non sono state tantissime le persone che hanno preferito il design e le nuove features dell'ultima versione; tanti utenti infatti, hanno preferito spendere meno e così la domanda si è alzata per il gadget “più vecchio”.

Ora, per evitare una situazione simile, Apple ha in mente di interrompere la produzione delle cuffie Pro originali non appena arriverà la seconda iterazione.

Voi cosa ne pensate?