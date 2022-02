AirPods Pro e AirPods 3: ora sì che sono perfette!

Apple ha migliorato silenziosamente la qualità dell'audio in chiamata su AirPods Pro e sulle ultime arrivate, le AirPods 3 svelate durante l'ultimo keynote dello scorso anno.

AirPods: piccolo aggiornamento che cambia TUTTO

Gli AirPods Pro di Apple hanno ricevuto un miglioramento della qualità delle telefonate nel 2021, quando sono stati lanciati gli AirPods di terza generazione, afferma un nuovo rapporto.

Nascosto nell'annuncio di AirPods 3 c'è una frase che indica che le nuove cuffie Bluetooth supportano l'AAC-ELD, un “codec vocale superiore che offre una qualità vocale Full HD“. Secondo uno sviluppatore, l'aggiornamento del codec è disponibile anche su AirPods Pro.

AAC-ELD, o Advanced Audio Codec-Enhanced Low Delay, è una variante dello standard AAC utilizzato sulla maggior parte dei servizi di streaming. Tuttavia, include anche una migliore qualità audio e latenza per la comunicazione vocale, ha scritto lo sviluppatore Marco Pfeiffer in un post emerso in merito poche ore fa.

Sebbene la compagnia di Cupertino abbia confermato il supporto al codec in questione per le ultime TWS arrivate sul mercato, Pfeiffer ha potuto confermare che la società ha aggiunto anche il nuovo profilo Bluetooth anche al modello Pro.

Cosa cambia? Semplice: ora ci dovrebbe essere una migliore qualità dell'audio quando si riceve una chiamata. È possibile che il codec AAC-ELD sia stato aggiunto a modelli precedenti di AirPods, ma Pfeiffer è stato in grado di confermare il supporto del profilo solo sulla variante premium della gamma.

Il programmatore ha notato che la nuova opzione è sì un grande miglioramento, ma è esente da difetti. Le limitazioni intrinseche sulle velocità di trasmissione dati Bluetooth continuano a causare problemi quando si utilizza un profilo audio a due vie.