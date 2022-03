Apple AirPods Pro: con questo prezzo è arrivata l'ora di farli tuoi

I famosissimi auricolari Apple, gli AirPods Pro sono in offerta su Amazon. Scendono sotto i duecento bigliettoni con il ribasso del 30% quindi se ne approfitti al volo, ti togli quel fastidiosissimo sassolino della scarpa con spesa eccezionale.

Alle orecchie avrai tutto ciò che ti servirà per ascoltare musica, parlare al telefono e tanto altro ancora. Pensaci bene perché ti basta aprire la pagina con un click per renderli tuoi con appena 194,99€.

Le spedizioni sono qualcosa di cui non devi preoccuparti: con Prime attivo sul tuo account arrivano veloci come la luce e senza costi aggiuntivi in tutta Italia.

Apple AirPods Pro: gli auricolari Bluetooth che non scendono a compromessi

Con tanto di custodia compatibile con tecnologie MagSafe, utilizzare questi auricolari per te non potrà che essere un vero successo. Se non sei mai caduto nella trappola di Apple perché gli altri modelli avevano un design semi in ear, ora non hai scuse.

Con delle punte in silicone estremamente comode e una dimensione ancora più ridotta, la versione Pro ti fa stare tranquillo e a tuo agio per ore e ore.

Caratteristiche saliente di questo modello sono l'audio spaziale con rilevazione dinamica della posizione e la cancellazione attiva del rumore. Che altro dirti se non che quest'ultima, ti torna utile sia con la musica che con le chiamate.

L'EQ adattiva la personalizzi come vuoi ed è presente anche la resistenza ad acqua e sudore: con la batteria interminabile fai centro.

Approfitta immediatamente del ribasso in corso su Amazon e acquista le tue Apple AirPods Pro giovando del ribasso del 30%. Le ordini e le rendi tue con un click con soli 194,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.